Рим (ATP). 3-й круг. Сафиуллин сыграет с Попыриным, Шевченко встретится с Синнером, Джокович – с Димитровым

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Алексей Попырин (Австралия) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
14 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Россия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
14 мая, 21.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
14 мая, 15.00
Онлайн матча
Каспер Рууд (Норвегия) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
14 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
14 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
14 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
14 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
14 мая, 16.30
Онлайн матча

 

1 комментарий

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YMobilis
Григор, вспомнил бы лучшие годы.Дай по роже Джоку разок.
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