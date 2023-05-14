Рим (ATP). 3-й круг. Сафиуллин сыграет с Попыриным, Шевченко встретится с Синнером, Джокович – с Димитровым
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 14 мая, 12.00
- Дата проведения
- 14 мая, 21.30
- Дата проведения
- 14 мая, 15.00
- Дата проведения
- 14 мая, 16.30
- Дата проведения
- 14 мая, 12.00
- Дата проведения
- 14 мая, 13.30
- Дата проведения
- 14 мая, 13.30
- Дата проведения
- 14 мая, 16.30
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