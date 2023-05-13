Карлос Алькарас: «Раньше я был совершенно другим человеком. Всегда злился, бросал ракетку, много жаловался»

Карлос Алькарас рассказал, как изменился его характер.

«Когда я был помладше, я был совершенно другим человеком. Наверное, я не получал того удовольствия, которое получаю сейчас. Я всегда злился, бросал ракетку, много жаловался. Все было по-другому (улыбается). Я начал себя успокаивать, контролировать эмоции, получать удовольствие от тенниса.

Конечно, Кико [Наварро, первый тренер Алькараса] мне очень помог. С ним у меня связано много воспоминаний. С ним я впервые поехал за пределы Испании.

Разумеется, у меня был еще один тренер, когда я начинал играть в теннис, тоже Карлос. Он мне очень помог мне».

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