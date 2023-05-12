Хачанов впервые с августа проиграл сопернику из-за пределов топ-50
11-я ракетка мира Карен Хачанов во втором круге «Мастерса» в Риме проиграл №63 Грегуару Баррере – 6:4, 4:6, 6:7(4).
Для россиянина это первое поражение от игрока из-за пределов топ-50 с августа-2022, когда он в Цинциннати проиграл №52 Себастьяну Корде.
Баррере, в свою очередь, это вторая победа над игроком топ-20 в сезоне и карьере. Его баланс против них теперь составляет 2:9.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария