Хачанов впервые с августа проиграл сопернику из-за пределов топ-50

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карен Хачанов Грегуар Баррере Себастьян Корда Теннис

11-я ракетка мира Карен Хачанов во втором круге «Мастерса» в Риме проиграл №63 Грегуару Баррере – 6:4, 4:6, 6:7(4).

Для россиянина это первое поражение от игрока из-за пределов топ-50 с августа-2022, когда он в Цинциннати проиграл №52 Себастьяну Корде.

Баррере, в свою очередь, это вторая победа над игроком топ-20 в сезоне и карьере. Его баланс против них теперь составляет 2:9.

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2 комментария

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инок
Не ожидал такого. Не преодолел Карен французский Баррер. Рановато вылетел, теперь только тренировки до Ролан Гарроса.
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Магнат
Ответ инок
Не ожидал такого. Не преодолел Карен французский Баррер. Рановато вылетел, теперь только тренировки до Ролан Гарроса.
Он же на неделе перед РГ французский 250-ник играл последние года два точно.
0
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