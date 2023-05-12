Хачанов впервые с августа проиграл сопернику из-за пределов топ-50

11-я ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Риме проиграл №63 – 6:4, 4:6, 6:7(4).

Для россиянина это первое поражение от игрока из-за пределов топ-50 с августа-2022, когда он в Цинциннати проиграл №52 .

Баррере, в свою очередь, это вторая победа над игроком топ-20 в сезоне и карьере. Его баланс против них теперь составляет 2:9.

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