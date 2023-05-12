Компания Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину, и полностью прекратила работу в теннисе

Теги Жерар Пике ATP WTA Элина Свитолина Борна Чорич Андрей Рублев Дарья Касаткина Теннис

Компания бывшего футболиста Жерара Пике Kosmos полностью прекратила деятельность в теннисе.

Сообщается, что она закрыла обе дочерние структуры, которые работали в теннисе – Kosmos Tennis и агентство Kosmos Management.

Kosmos Tennis прекратила существование после разрыва контракта на проведение Кубка Дэвиса.

Конкретные причины закрытия Kosmos Management не называются. При этом сообщается, что глава этого направления – Гало Бланко – уже начал работать в новом агентстве 72 Sports Group. Он продолжит сотрудничество со своими клиентами из старой компании, среди которых Андрей Рублев (подписавший контракт с Kosmos в начале этого года), Дарья Касаткина, Элина Свитолина и Борна Чорич.

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6 комментариев

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Россия будет свободной
И вот этим профанам позволили убить Кубок Дэвиса!
+16
-1
+15
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Tun
Так новость про теннис, зачем опять на футбольную ветку закинули?
+7
-1
+6
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Tun
Ответ Россия будет свободной
новость висит и в разделе теннис, не вижу тут какой-либо ошибки
про теннис вопросов нет, вопрос изначальный про раздел футбола
+2
0
+2
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Tun
Ответ Россия будет свободной
Пике - лох из футбола, уверенный что станет крутым боссом в теннисе
он уже закончил, новость не про футбол
+1
0
+1
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