Борис Беккер: «Зверев сейчас играет неправильно»

прокомментировал проблемы после травмы голеностопа. В прошлом году немец порвал связки голеностопа и недавно выпал из топ-20.

«По-моему, он на 100% здоров и уверен в голеностопе. У него более серьезная проблема. Каждые 18 месяцев теннис меняется – значит, ты должно соответственно прибавлять. А есть ощущение, что он не прибавил и соперники точно знают, как сейчас против него играть. Это проблема.

Я смотрел его матч против Алькараса в Мадриде. Они были как небо и земля. Год назад он обыграл на « » и шел к победе над непобедимым , а потом, возможно, в финале. Саша стал бы первой ракеткой мира. Но за последний год все жестко перевернулось.

Саша снова в форме, но не дотягивает до той формы, которая у него была год назад. На это много причин. Ему важно быть честным с собой и не винить неудачу, ветер или слишком жаркое солнце. Он должен понимать, что он просто недостаточно хорошо играет.

Я считаю, что сейчас он играет неправильно. Ему нужно смотреть, что молодое поколение игроков так хорошо делает, и задаться вопросом: а не стоит ли мне адаптировать игру?»

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