Борис Беккер: «Зверев сейчас играет неправильно»

Теги ATP Борис Беккер Александр Зверев Теннис

Борис Беккер прокомментировал проблемы Александра Зверева после травмы голеностопа. В прошлом году немец порвал связки голеностопа и недавно выпал из топ-20.

«По-моему, он на 100% здоров и уверен в голеностопе. У него более серьезная проблема. Каждые 18 месяцев теннис меняется – значит, ты должно соответственно прибавлять. А есть ощущение, что он не прибавил и соперники точно знают, как сейчас против него играть. Это проблема.

Я смотрел его матч против Алькараса в Мадриде. Они были как небо и земля. Год назад он обыграл Алькараса на «Ролан Гаррос» и шел к победе над непобедимым Надалем, а потом, возможно, Руудом в финале. Саша стал бы первой ракеткой мира. Но за последний год все жестко перевернулось.

Саша снова в форме, но не дотягивает до той формы, которая у него была год назад. На это много причин. Ему важно быть честным с собой и не винить неудачу, ветер или слишком жаркое солнце. Он должен понимать, что он просто недостаточно хорошо играет.

Я считаю, что сейчас он играет неправильно. Ему нужно смотреть, что молодое поколение игроков так хорошо делает, и задаться вопросом: а не стоит ли мне адаптировать игру?»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Проигрывал в сет и шел к победе))) и на тай брейке проигрывал второго сета кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий