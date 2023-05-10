Вавринка после выхода во второй круг в Риме: «В этом году я играю намного лучше, но мне нужно больше выигрывать»

Стэн Вавринка прокомментировал победу над Ильей Ивашко в первом круге «Мастерса» в Риме.

Он обыграл белоруса 6:2, 6:4 и 13-й раз в карьере вышел во второй раунд в Риме.

«Я готов, играю хорошо. Это был хороший стартовый матч, и я очень рад, что снова прошел дальше. В этом году я играю намного лучше, но мне нужно больше выигрывать. Мне немного не хватает уверенности для серии побед. Но в целом уровень отличный».

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