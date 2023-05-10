Шамиль Тарпищев: «У российских теннисистов нет проблем с визами. Все должны сыграть на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев высказался о готовности российских теннисистов к «Ролан Гаррос».

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» стартует 28 мая.

«Подготовка российских теннисистов соответствует плану, все готовы к турниру. Теперь надо ждать жеребьевку и надеяться, что она будет благоприятной. Что касается виз, то проблем с ними нет ни у кого – все должны сыграть», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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