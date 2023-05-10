Шамиль Тарпищев: «У российских теннисистов нет проблем с визами. Все должны сыграть на «Ролан Гаррос»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос ATP WTA Теннис

Шамиль Тарпищев высказался о готовности российских теннисистов к «Ролан Гаррос».

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» стартует 28 мая.

«Подготовка российских теннисистов соответствует плану, все готовы к турниру. Теперь надо ждать жеребьевку и надеяться, что она будет благоприятной. Что касается виз, то проблем с ними нет ни у кого – все должны сыграть», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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10 комментариев

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Россия будет свободной
...поставил себе в заслугу руководитель федерации - при том что, большинство игроков живет в Европе с видои на жительство и в туристических визах поэтому не нуждается
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Skip
Какое отношение Тарпищев имеет к их подготовке? они играют сами и за себя...
+4
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Россия будет свободной
Ответ Картман
А Вы сравните ситуацию у теннисистов - с футболистами или (даже) шахматистами... Первые просто в зад... (ой...), а вторых отстраняют и оставляют без флага - бывший вице-премьер в правительстве "вам-не-Димона". На их фоне Анвярыч - "мега-бизон".
да уж, сказка: ни хрена ничего не делает - а теннис российский прёт
+4
-2
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Лёля Иванова
Ответ Картман
А Вы сравните ситуацию у теннисистов - с футболистами или (даже) шахматистами... Первые просто в зад... (ой...), а вторых отстраняют и оставляют без флага - бывший вице-премьер в правительстве "вам-не-Димона". На их фоне Анвярыч - "мега-бизон".
Он вообще не при чём в этой ситуации. Наших спортсменов и допуск их на турниры в нейтральном статусе отстояли ATP WTA в том году. У многих теннисистов вид на жительство в Европе, поэтому им визы не нужны. У Аслана израильский паспорт, ему тоже визы не нужны. А у Соболенко, которая в США и других, кто не в Европе живёт (вдруг ещё остались такие) наверняка Французский шенген на 5 ть стоит. Если моей подруге дали на 5 ть , а мне до пандемии на три года, то спортсменам точно имеют и легко продлевают на те же 5ть лет.
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+1
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генгбенг
ты сам мне позвонил
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nmnackjbxkasbk
Ответ Skip
Какое отношение Тарпищев имеет к их подготовке? они играют сами и за себя...
федеральное
0
0
0
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