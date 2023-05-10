Соболенко о влиянии спортсменов на политику: «Хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем сделать»

Арина Соболенко ответила, что изменилось для нее за последние 15 месяцев.

Вопрос касался отношений с игроками, турнирами и любых других перемен.

– Сложный вопрос, потому что словами можно манипулировать. Сложно сказать. Что именно вы имеете в виду под переменами? Те, кто раньше ненавидел нашу страну и нас за то, откуда мы родом, продолжают нас ненавидеть. Ничего не изменилось, и не думаю, что изменится из-за ситуации.

Я рада, что нам разрешено играть, что WTA делает все возможное, чтобы как можно лучше справиться с ситуацией. Вот и все.

Для меня изменилось только то, что я не то чтобы перестала об этом думать, но начала концентрироваться на себе и поняла, что не сделала Украине ничего плохого, это не моя вина и не вина российских и белорусских спортсменов. Мы просто спортсмены, которые делают что могут и играют в теннис. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и играть.

– Это перемена?

– Это единственная перемена. Как я могу изменить все остальное?

Нет такого, что вчера нас ненавидели, а сегодня любят. Что есть, то есть. К сожалению, у нас нет никакого влияния на ситуацию. Хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем сделать. Вот что плохо в этой ситуации.

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