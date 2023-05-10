Соболенко о влиянии спортсменов на политику: «Хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем сделать»

Теги WTA Политика Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила, что изменилось для нее за последние 15 месяцев.

Вопрос касался отношений с игроками, турнирами и любых других перемен.

– Сложный вопрос, потому что словами можно манипулировать. Сложно сказать. Что именно вы имеете в виду под переменами? Те, кто раньше ненавидел нашу страну и нас за то, откуда мы родом, продолжают нас ненавидеть. Ничего не изменилось, и не думаю, что изменится из-за ситуации.

Я рада, что нам разрешено играть, что WTA делает все возможное, чтобы как можно лучше справиться с ситуацией. Вот и все.

Для меня изменилось только то, что я не то чтобы перестала об этом думать, но начала концентрироваться на себе и поняла, что не сделала Украине ничего плохого, это не моя вина и не вина российских и белорусских спортсменов. Мы просто спортсмены, которые делают что могут и играют в теннис. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и играть.

– Это перемена?

– Это единственная перемена. Как я могу изменить все остальное?

Нет такого, что вчера нас ненавидели, а сегодня любят. Что есть, то есть. К сожалению, у нас нет никакого влияния на ситуацию. Хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем сделать. Вот что плохо в этой ситуации.

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15 комментариев

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chemical brother
Всё правильно сказала.
+19
-12
+7
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Ma-Tzu
Забавно как Соболенко включает дурочку, делая вид, что никогда не учавствовала в "посиделках" с лукашенко
+18
-13
+5
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Лёля Иванова
Ответ Power Pool
не сможем?а вы ничего и не пытались сделать
Ты видимо что-то сделал чтоб это остановить? Поделитесь; не стесняйся тайный герой
+10
-5
+5
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Eugenie Nation
Удалили, попробуем еще раз)
Люди ждут, что ты не будешь подстиласться под усатого, а проявишь солидарность к своим коллегам, спортсменам которые прошли через тюрьму за неугодное мнение
+17
-15
+2
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Матвей Суицидин
Ответ Power Pool
причем тут я? если я с Казахстана
тогда, что сделал, когда расстреливали рабочих в Жанаозене?
+3
-1
+2
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Power Pool
причем тут я? если я с Казахстана
Ну так и помолчи тогда
+2
0
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генгбенг
Ответ Eugenie Nation
Удалили, попробуем еще раз) Люди ждут, что ты не будешь подстиласться под усатого, а проявишь солидарность к своим коллегам, спортсменам которые прошли через тюрьму за неугодное мнение
опрокинули этих спорцменов никому они не нужны кроме бацьке оказались. кинули всех.
+4
-3
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Power Pool
не сможем?а вы ничего и не пытались сделать
+9
-9
0
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nmnackjbxkasbk
иногда можно было бы хотя бы промолчать.
+1
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Erika_i
Ответ Ben Shelton
не бойтесь друзей - самое страшное, что они могут сделать, это предать вас. не бойтесь врагов - самое страшное, что они могут сделать, это предать вас. бойтесь равнодушных - именно с их молчаливого согласия совершаются все предательства и убийства. не оставайся равнодушной, Арина
Комментарий удален пользователем
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