Джуди Маррей о победе Энди на «Челленджере» спустя 17,5 лет: «Чуть больше мышц. Чуть меньше волос. Но тот же бойцовский характер»

Теги Энди Маррей ATP ITF Джуди Маррей Теннис

Джуди Маррей – мама и первый тренер экс-первой ракетки мира Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея – прокомментировала победу Энди на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.

Она прилетела во Францию в воскресенье утром и смогла присутствовать на финале.

«Чуть больше мышц. Чуть меньше волос. Но тот же бойцовский характер...» – написала Маррей в твиттере и репостнула фото с «Челленджера» в Бингемтоне, который Энди выиграл в 2005-м.

С тех пор прошло 17 лет 8 месяцев – это самый долгий разрыв между титулами на «Челленджерах» в истории.

Всего у Маррея три титула на «Челленджерах» и 46 в основном туре.

 

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4 комментария

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Analjinn
Действительно боец - выступать со своим бедром. Здоровья чемпиону.
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Эльвин Гульмалиев
Сэр Энди - это показатель того, как нужно относиться к своему любимому делу! не можешь выиграть Мастерс - выиграй турнир попроще и получи удовольствие от игры и заработай очки! намного лучше, чем вылететь в первом туре Мастерса и ничего не получить!
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Андрей Судалин
Вместо американских мастерсов и МК с Мадридом можно было бы сыграть и выиграть ещё пару-тройку челиков и был бы уже в топ-20. Многие себе вообще целую карьеру так сделали.
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Ivan Vladyko
по-моему, мама лукавит. Я не сразу даже разобрался где старое фото, а где с последнего турнира.
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