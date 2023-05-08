Джуди Маррей о победе Энди на «Челленджере» спустя 17,5 лет: «Чуть больше мышц. Чуть меньше волос. Но тот же бойцовский характер»
Джуди Маррей – мама и первый тренер экс-первой ракетки мира Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея – прокомментировала победу Энди на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.
Она прилетела во Францию в воскресенье утром и смогла присутствовать на финале.
«Чуть больше мышц. Чуть меньше волос. Но тот же бойцовский характер...» – написала Маррей в твиттере и репостнула фото с «Челленджера» в Бингемтоне, который Энди выиграл в 2005-м.
С тех пор прошло 17 лет 8 месяцев – это самый долгий разрыв между титулами на «Челленджерах» в истории.
Всего у Маррея три титула на «Челленджерах» и 46 в основном туре.
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