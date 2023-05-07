Маррей выиграл «Челленджер» во Франции

Теги Энди Маррей ATP ITF Теннис

Энди Маррей стал чемпионом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе.

В финале он победил №17 Томми Пола – 2:6, 6:1, 6:2. Во втором сете британец взял пять геймов подряд.

Маррей выиграл третий «Челленджер» в карьере. Для него это первый титул на грунте с 2016 года, когда он победил на «Мастерсе» в Риме.

На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» вернется в топ-50, став 42-й ракеткой мира.

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18 комментариев

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dedpihto59
3 🏆ТБШ, и 3 Челленджера💪‼️
+19
-2
+17
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VaD
И радостно, и грустно.
+16
-4
+12
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Теннисный абсолют
Ответ Hardy
на самом деле солидно
Да, это один из самых престижных Челленджеров в Туре, без шуток.
Там на трибунах людей большей, чем на большинстве турниров серии 250 и 500
Вот и в этом году на финале было битком народу

https://www.youtube.com/watch?v=oHVgPRoRVbo
+10
-1
+9
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ногабога
Ответ VaD
И радостно, и грустно.
Вообще не грустно. Красавчик Маррей, продолжает бороться
+6
0
+6
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Hardy
на самом деле солидно
+6
-5
+1
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maalry
вот и ответ, зачем он все еще играет)
+6
-5
+1
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N.S.A.8.5
На РГ будет побеждать в пяти сетах.
+3
-2
+1
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Sincere
Ну обыграть 17 ракетку в финале - это конечно не уровень челленджера, так что Энди молоток.
+1
0
+1
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costa0545
Кстати, состав челленджера, по круче чем Рууд по моечные турниры АТП 250 выигрывал, он здесь точно проиграл бы, так что сэр Маррей крутой молодец)))
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Иван Дичковский
Молодец Энди, горжусь.
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Владимир Владимирович
Ну нравится человеку играть , заниматься любимым делом, пусть и Челленджер , но в конце Маррея всё равно запомнят экс первой ракеткой , обладателем шлемов, как ни крути по мне он заслуживает быть в большой четвёрке, плюс если не ошибаюсь двукратный Олимпийский чемпион, куча мастерсов . Великая карьера !
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Полынь
Железный человек просто!
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goodloser
Ответ maalry
вот и ответ, зачем он все еще играет)
Не это ответ. Он играет, потому что ему нравится играть.
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Vladimir Murin
Ответ VaD
И радостно, и грустно.
грустить тут кажется не о чем, потому что это все-таки 175-ник новый, с довольно неплохим составом
а очки сэру нужны
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