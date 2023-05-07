Маррей выиграл «Челленджер» во Франции

Энди Маррей стал чемпионом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе.

В финале он победил №17 Томми Пола – 2:6, 6:1, 6:2. Во втором сете британец взял пять геймов подряд.

Маррей выиграл третий «Челленджер» в карьере. Для него это первый титул на грунте с 2016 года, когда он победил на «Мастерсе» в Риме.

На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» вернется в топ-50, став 42-й ракеткой мира.

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