Маррей выиграл «Челленджер» во Франции
Энди Маррей стал чемпионом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе.
В финале он победил №17 Томми Пола – 2:6, 6:1, 6:2. Во втором сете британец взял пять геймов подряд.
Маррей выиграл третий «Челленджер» в карьере. Для него это первый титул на грунте с 2016 года, когда он победил на «Мастерсе» в Риме.
На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» вернется в топ-50, став 42-й ракеткой мира.
Там на трибунах людей большей, чем на большинстве турниров серии 250 и 500
Вот и в этом году на финале было битком народу
https://www.youtube.com/watch?v=oHVgPRoRVbo
а очки сэру нужны