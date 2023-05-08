Рейтинг ATP. Карацев вернулся в топ-60, Зверев выпал из топ-20, Штруфф поднялся на 37 строчек

Теги Новак Джокович Энди Маррей рейтинги ATP Александр Зверев Аслан Карацев Карлос Алькарас Теннис

Финалист Мадрида Ян-Леннард Штруфф обновил личный рекорд.

Новака Джоковича и Карлоса Алькараса разделяют пять очков. Участие в «Мастерсе» в Риме гарантирует испанцу возвращение на первую строчку рейтинга ATP, так как в прошлом году он пропустил турнир.

Александр Зверев впервые с апреля 2017 года выпал из топ-10.

Энди Маррей, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-50, полуфиналист Мадрида Аслан Карацев – в топ-60.

FedEx ATP Rankings

Положение на 8 мая 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 6775
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6770
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 5330
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5165
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5015
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4190
7 (7) Хольгер Руне (Дания) 3865
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3525
9 (10) Тэйлор Фриц (США) 3380
10 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3235
11 (12) Карен Хачанов (Россия) 3025
14 (14) Рафаэль Надаль (Испания) 2535
22 (16) Александр Зверев (Германия) 1630
28 (65) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 1387
42 (52) Энди Маррей (Великобритания) 965
50 (77) Юго Эмбер (Франция) 877
53 (121) Аслан Карацев (Россия) 863
65 (92) Даниэль Альтмайер (Германия) 792
69 (99) Чжичжэнь Чжан (Китай) 770
91 (72) Диего Шварцман (Аргентина) 695
93 (96) Александр Шевченко (Россия) 657
103 (112) Роман Сафиуллин (Россия) 586
108 (101) Павел Котов (Россия) 565

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Александров
Знаете, я вчера подумал о том что травмы это не единственное что может сократить карьеру алькараса. Есть еще и проблемы с психикой, вызванные завышенными ожиданиями. Кажется недавно он впервые сказал фразу Джоковича в духе: хочу стать величавшим в истории. Но то что он один год держится на уровне, не означает что ему будет так же легко на нем держаться следующие 20 лет. И смотря на его недовольства в финале мадрида, есть ощущение что он не до конца это понимает. И надо понимать еще кое что: когда федереру, надалю, Джоковичу было по 20 лет, у них не было таких примеров для подражания, и таких ожиданий соответсвенно тоже не было. Им было легче в этом плане
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Саратов
Хм, если Надаль не пропустит РГ, то велика вероятность встретиться Джоковичем/Алькарасом уже в 4м круге получается?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ответ Дима Миронов
если Алькарас заявиться в Рим то это автоматом 10 баллов и он первая ракетка мира
Если он не заявится, и Новак не выиграет Рим, то он также первая ракетка мира
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Ответ Глеб Саратов
Хм, если Надаль не пропустит РГ, то велика вероятность встретиться Джоковичем/Алькарасом уже в 4м круге получается?)
Если Надаль пропустит рг, будет вероятность, что он встретится с Джоковичем и Алькарасом уже в 1 круге любого турнира)
Так что нужно ехать)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Диегито совсем недавно еще в топ 10 же входил

А грунт - вообще его конёк всегда был
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Птицын
Ответ Глеб Саратов
Хм, если Надаль не пропустит РГ, то велика вероятность встретиться Джоковичем/Алькарасом уже в 4м круге получается?)
Надаль почти наверняка будет в группе посева от #13 до #16. В четвёртом круге она выходит на группу посева #1-#4. Алькарас и Джокович точно останутся в этой группе, поэтому вероятность встретиться с каждым из них 1/4.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omniscius
Ответ Глеб Саратов
Хм, если Надаль не пропустит РГ, то велика вероятность встретиться Джоковичем/Алькарасом уже в 4м круге получается?)
Ну как велика, 1/4. И столько же встретиться там с Медведевым или Руудом.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Первую строчку Алькарасу гарантирует не только участие в Риме, но и если Новак не выиграет титул, так как 1000 очков сгорают
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Никита Волк
Первую строчку Алькарасу гарантирует не только участие в Риме, но и если Новак не выиграет титул, так как 1000 очков сгорают
если Алькарас заявиться в Рим то это автоматом 10 баллов и он первая ракетка мира
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Ответ Omniscius
Я про вероятность. Она одинакова для встречи в четвертом круге с каждым из топ-8. Для двоих 2*1/8 = 1/4.
Ты вообще не понимаешь как идёт посев на турнирах.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кононов
Нам нужно больше матчей Джокович Алькараз. Пока что все это недосказано.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Россия будет свободной
мое понимание справедливости не в том, чтобы Рууд дожил до поздних стадий, а в том, чтобы Надаль не встретился с Джоковичем или Алькарасом на ранних
Даже если он попадёт в четверть к Джоковичу или Алькарасу, то не дойдёт до них, так как вылетит раньше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Даниил Александров
Знаете, я вчера подумал о том что травмы это не единственное что может сократить карьеру алькараса. Есть еще и проблемы с психикой, вызванные завышенными ожиданиями. Кажется недавно он впервые сказал фразу Джоковича в духе: хочу стать величавшим в истории. Но то что он один год держится на уровне, не означает что ему будет так же легко на нем держаться следующие 20 лет. И смотря на его недовольства в финале мадрида, есть ощущение что он не до конца это понимает. И надо понимать еще кое что: когда федереру, надалю, Джоковичу было по 20 лет, у них не было таких примеров для подражания, и таких ожиданий соответсвенно тоже не было. Им было легче в этом плане
Не было там фразы, про величайшего. Была фраза, про одного из лучших. Если он не достигнет результатов троицы, но достигнет результатов Аггаси/Сампраса, он уже будет одним из лучших. До этого он кстати говорил, что побить рекорды Бигов нереально. Про недовольство в Мадриде вообще не понял, о чем речь. Игра откровенно не шла, он был этим недоволен, переборол себя и забрал матч, который должен был забирать, а мог быть и слить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Россия будет свободной
если теннисный бог существует, Надаль на РГ должен попасть в ту четверть сетки, которую возглавит Рууд
А что толку от этого попадания этих двоих в одну четверть, если они не дойдут друг до друга?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YIV
Ответ N.S.A.8.5
Почему Хачанов не может сделать ещё один шаг? Остановился на 11 месте
Ну на этом отрезке ему наверное реально подвинуть Альясима, он что-то сейчас не очень и грунт нелюбимое для него покрытие. Но остальных подвинуть архисложно будет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Ответ Omniscius
Ну как велика, 1/4. И столько же встретиться там с Медведевым или Руудом.
Четвёртый круг. если бы Надаль был восьмым, то в 1/4 мог бы встретиться с элитой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кагов
Три россиянина в десятке – вполне возможный прогноз!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omniscius
Ответ Стэн Смит
Ты вообще не понимаешь как идёт посев на турнирах.
Ну почему же вообще. Да, не замечал, что 13–16 обязательно идут на 1–4. Странно и нелогично как-то, лучше бы равномерно 9–16 на 1–8, как по мне. В любом случае, Рууд и Медведев тоже в топ-4, то есть пока вероятность 0,5 пойти либо на них, либо на Джоковича с Алькарасом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий