Рейтинг ATP. Карацев вернулся в топ-60, Зверев выпал из топ-20, Штруфф поднялся на 37 строчек
Финалист Мадрида Ян-Леннард Штруфф обновил личный рекорд.
Новака Джоковича и Карлоса Алькараса разделяют пять очков. Участие в «Мастерсе» в Риме гарантирует испанцу возвращение на первую строчку рейтинга ATP, так как в прошлом году он пропустил турнир.
Александр Зверев впервые с апреля 2017 года выпал из топ-10.
Энди Маррей, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-50, полуфиналист Мадрида Аслан Карацев – в топ-60.
FedEx ATP Rankings
Положение на 8 мая 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|6775
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6770
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|5330
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5165
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5015
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4190
|7 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|3865
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3525
|9 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3380
|10 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3235
|11 (12)
|Карен Хачанов (Россия)
|3025
|14 (14)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2535
|22 (16)
|Александр Зверев (Германия)
|1630
|28 (65)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|1387
|42 (52)
|Энди Маррей (Великобритания)
|965
|50 (77)
|Юго Эмбер (Франция)
|877
|53 (121)
|Аслан Карацев (Россия)
|863
|65 (92)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
|792
|69 (99)
|Чжичжэнь Чжан (Китай)
|770
|91 (72)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|695
|93 (96)
|Александр Шевченко (Россия)
|657
|103 (112)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|586
|108 (101)
|Павел Котов (Россия)
|565
Так что нужно ехать)
А грунт - вообще его конёк всегда был