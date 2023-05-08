Рейтинг ATP. Карацев вернулся в топ-60, Зверев выпал из топ-20, Штруфф поднялся на 37 строчек

Финалист Мадрида Ян-Леннард Штруфф обновил личный рекорд.

Новака Джоковича и Карлоса Алькараса разделяют пять очков. Участие в «Мастерсе» в Риме гарантирует испанцу возвращение на первую строчку рейтинга ATP, так как в прошлом году он пропустил турнир.

Александр Зверев впервые с апреля 2017 года выпал из топ-10.

Энди Маррей, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-50, полуфиналист Мадрида Аслан Карацев – в топ-60.

FedEx ATP Rankings

Положение на 8 мая 2023

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