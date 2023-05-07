Алькарас заработал за титул в Мадриде 1,1 млн евро призовых

стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде. В финале он обыграл Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).

За победу на турнире Алькарас заработал 1,1 млн евро. Теперь его призовые за карьеру составляют 15,4 млн.

Штруф получит 580 тысяч евро. 12 дней назад немец проиграл в квалификации Аслану Карацеву. Если бы он не стал лаки-лузером, то бы уехал из Мадрида, заработав 8 265 евро.

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