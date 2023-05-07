Алькарас заработал за титул в Мадриде 1,1 млн евро призовых

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф призовые Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде. В финале он обыграл Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).

За победу на турнире Алькарас заработал 1,1 млн евро. Теперь его призовые за карьеру составляют 15,4 млн.

Штруф получит 580 тысяч евро. 12 дней назад немец проиграл в квалификации Аслану Карацеву. Если бы он не стал лаки-лузером, то бы уехал из Мадрида, заработав 8 265 евро.

Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Вот так ниоткуда появился новый хозяин тура, все переживали что не будет такой же акулы как большая тройка, а он вот появился , теперь тур не будет возносить героями мейджоров всяких Оже Альяссимов Синнеров и Руудов. Впредь будет успехом для остальных если мейджор выиграет не этот парнишка, по имени Карлос Алькарас
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий