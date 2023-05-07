Алькарас выиграл четвертый «Мастерс» в карьере

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа на «Мастерсе» в Мадриде – 6:4, 3:6, 6:3.

Алькарас и Рафаэль Надаль – единственные в истории этого турнира ATP (с 2002 года), кому удалось защитить титул. Надаль сделал это в 2014 году.

Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне и 10-й в карьере.

Это его четвертая победа на «Мастерсах». Он не проиграл ни одного финала на этом уровне, став одним из трех игроков выигравших свои первые четыре финала «Мастерсов» (также Джим Курье и Майкл Чанг).

Отметим, что Штруфф стал первым теннисистом, сыгравшим шесть трехсетовиков за один турнир ATP. На следующей неделе он обновит свой лучший рейтинг, став 28-й ракеткой мира. Это позволит ему попасть в посев «Ролан Гаррос».

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24 комментария

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Петя Петров
Девочки в Мадриде огонь 😊
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Большой Сэми
Ответ Магнат
Сложнее Карлосу с грунтовым отскоком. Приём был ну откровенно так себе, против не самой выдающейся подачи. Штруфф особо без бэкхенда. Пиковый Рафа побыстрее такие матчи закрывал.
Глупо кого-либо сравнивать на грунте с пиковым Рафой. Пусть Карлитос выиграет хотя бы 5-6 Гарросов, не говоря уже о нуле на данный момент.
+17
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knzhnmdscj
Саша Зверев набрал пять мастерсов к 24 годам и это считалось неплохим результатом, Карлос уже собрал 4 штуки, а ему только 20 исполнилось…
Понятно, что сравнивать тяжело, в разное время они начинали играть, но можно представить, что чувствует тройка Медведев - Зверев - Циципас 😅
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Магнат
На харде посолиднее смотрится. На грунте больше путей лишать Карлоса ритма. Как сегодня, например. Навязали сёрв энд воллей, не ахти какой, с процентом первой 50, и агрессивный приём. И пошли проблемы.
+9
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Максим Новиков
Штруфф красава, немного не хватило, жаль
+8
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Йенс Мустерманн
Штруффи надо бы на RG в сетку к креветке заснуть, смеха ради ))
+6
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Вегетарианец_
До чего же страшный новый трофей на Мастерсе в Мадриде, который теперь вручают победителю. Какая-то непонятная дизайнерская мазня, это даже кубком назвать сложно. Предыдущий и то был лучше, хотя и его много раз ругали.
+6
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ knzhnmdscj
Саша Зверев набрал пять мастерсов к 24 годам и это считалось неплохим результатом, Карлос уже собрал 4 штуки, а ему только 20 исполнилось… Понятно, что сравнивать тяжело, в разное время они начинали играть, но можно представить, что чувствует тройка Медведев - Зверев - Циципас 😅
Карлос сильнее их ментально
+4
-1
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Россия будет свободной
Ответ инок
С победой Алькараса! Но достойно поборолся Штруфф и в качестве награды выиграл сет в финале у Карлоса! Выше прыгнуть ну никак не мог, что и сам понимал, но в шести трехсетовых поединках подряд выиграть пять - вызывает уважение!
я этот комментарий видел на сайте СЭ
+3
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kyckoba
Ответ Петя Петров
Машина! Но был сам не свой в финале. Столько брака..
Ему просто в имени «Jan» мерещилось «Jannik», и фамилия на S…
+6
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Владимир Владимирович
Вот так ниоткуда появился новый хозяин тура, все переживали что не будет такой же акулы из большой тройки, а он вот появился , теперь тур не будет возносить героями мейджоров всяких Оже Альяссимов Синнеров и Руудов. Впредь будет успехом для остальных если мейджор выиграет не этот парнишка, по имени Карлос Алькарас.
+4
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encaro_one
А Штруфф в саму основу РГ попал по рейтингу на момент отсечки?
У Карася 4 мастерса, у Медведя 5. Разница 7+ лет.
Сколько Карлос собирается играть, собирая чашки.
+3
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costa0545
Молодец Штруфф, дал бой карасику, правда проиграл, но сет прихватил)))
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Никита Волк
Поздравляю с очередным титулом, заслужено! Уже 21 победа подряд в Испании
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BIG3
Ответ Петя Петров
Машина! Но был сам не свой в финале. Столько брака..
Соперник постарался
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YIV
Ответ Магнат
На харде посолиднее смотрится. На грунте больше путей лишать Карлоса ритма. Как сегодня, например. Навязали сёрв энд воллей, не ахти какой, с процентом первой 50, и агрессивный приём. И пошли проблемы.
Этот стиль для всех был бы проблемой.
Так вообще мало кто играет, ну а довести дело до победы с таким стилем сегодня против топов редко кому удаётся.
+3
-1
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Петя Петров
Машина! Но был сам не свой в финале. Столько брака..
+2
0
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Теннисный абсолют
Ответ Петя Петров
Девочки в Мадриде огонь 😊
Только одеты как бабули
+4
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Магнат
Ответ YIV
Этот стиль для всех был бы проблемой. Так вообще мало кто играет, ну а довести дело до победы с таким стилем сегодня против топов редко кому удаётся.
Сложнее Карлосу с грунтовым отскоком. Приём был ну откровенно так себе, против не самой выдающейся подачи. Штруфф особо без бэкхенда. Пиковый Рафа побыстрее такие матчи закрывал.
+2
-1
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инок
С победой Алькараса! Но достойно поборолся Штруфф и в качестве награды выиграл сет в финале у Карлоса! Выше прыгнуть ну никак не мог, что и сам понимал, но в шести трехсетовых поединках подряд выиграть пять - вызывает уважение!
+5
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Владимир Владимирович
Скорее всего фаворит Ролан гарроса это Алькарас, не верится мне в победу Джоковича , тем более Надаля
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(Алекс Кросс
НАТУРАЛЬНЫЙ КИБОРГ ДО МОЗГА КОСТЕЙ !!!!!!!! )
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Дима Миронов
что за правило как Штруф попал в основу он,на отсечке не попадал же
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