Алькарас выиграл четвертый «Мастерс» в карьере
Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа на «Мастерсе» в Мадриде – 6:4, 3:6, 6:3.
Алькарас и Рафаэль Надаль – единственные в истории этого турнира ATP (с 2002 года), кому удалось защитить титул. Надаль сделал это в 2014 году.
Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне и 10-й в карьере.
Это его четвертая победа на «Мастерсах». Он не проиграл ни одного финала на этом уровне, став одним из трех игроков выигравших свои первые четыре финала «Мастерсов» (также Джим Курье и Майкл Чанг).
Отметим, что Штруфф стал первым теннисистом, сыгравшим шесть трехсетовиков за один турнир ATP. На следующей неделе он обновит свой лучший рейтинг, став 28-й ракеткой мира. Это позволит ему попасть в посев «Ролан Гаррос».
Понятно, что сравнивать тяжело, в разное время они начинали играть, но можно представить, что чувствует тройка Медведев - Зверев - Циципас 😅
У Карася 4 мастерса, у Медведя 5. Разница 7+ лет.
Сколько Карлос собирается играть, собирая чашки.
Так вообще мало кто играет, ну а довести дело до победы с таким стилем сегодня против топов редко кому удаётся.