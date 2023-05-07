Фрэнсис Тиафу: «Каждый год у меня три реальных шанса выиграть ТБШ: на Australian Open, «Уимблдоне» и US Open»

Фрэнсис Тиафу считает, что способен выиграть «Большой шлем».

«Я усвоил жизненные уроки. Я знаю, что могу сделать, знаю, на что способен, и верю, что у меня получится. Каждый год у меня три реальных шанса: на Australian Open, «Уимблдоне» и US Open... На «Ролан Гаррос» мне всегда будет сложно. Но я готов бросить вызов всем соперникам и очень воодушевлен тем, что ждет меня в ближайшие лет 10. Я могу конкурировать с лучшими игроками в мире, могу их побеждать. Теперь нужно сделать это в нужный момент, выиграть несколько матчей подряд на протяжении двух недель».

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