Фрэнсис Тиафу: «Каждый год у меня три реальных шанса выиграть ТБШ: на Australian Open, «Уимблдоне» и US Open»

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу считает, что способен выиграть «Большой шлем».

«Я усвоил жизненные уроки. Я знаю, что могу сделать, знаю, на что способен, и верю, что у меня получится. Каждый год у меня три реальных шанса: на Australian Open, «Уимблдоне» и US Open... На «Ролан Гаррос» мне всегда будет сложно. Но я готов бросить вызов всем соперникам и очень воодушевлен тем, что ждет меня в ближайшие лет 10. Я могу конкурировать с лучшими игроками в мире, могу их побеждать. Теперь нужно сделать это в нужный момент, выиграть несколько матчей подряд на протяжении двух недель».

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22 комментария

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Доминик
Слабак! Каждый год у меня четыре реальных шанса выиграть ТБШ: на Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open. Просто лень встать с дивана ))
+37
-2
+35
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JBond
Похоже он действительно в это верит)
+28
-2
+26
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Стэн Смит
Ладно, когда такое Кириос говорит. Но когда Тиафо, то это очень смешно.
+16
-2
+14
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Antonbezb
Осталось пройти 1 круг
+12
-1
+11
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@yramydr
Ответ JBond
Похоже он действительно в это верит)
А как спортсмену не верить в себя? Смысл тогда вообще заниматься? Он же не сказал, что побьет все рекорды. А при удачной сетке вполне может в финал попасть, а там как сложится. Я не говорю, что так будет, но шанс всегда есть. Каррено Буста тоже в два полуфинала вышел к примеру, хотя никто не ждал от него такого
+12
-1
+11
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kyckoba
А он оптимист
+8
0
+8
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Stivi M.D.
Закусывать надо
+7
-2
+5
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Gon3a1e5@mail.ru
С детства за штруфа
+4
0
+4
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Стэн Смит
Ответ Руслан Фокин
Ничего смешного, он играет времена ми очень хорошо , в его лучший день его не остановить. При некоторых условиях он может выиграть тбш
Фрэнсис, перелогинься)))
+5
-1
+4
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Руслан Фокин
Ответ Стэн Смит
Ладно, когда такое Кириос говорит. Но когда Тиафо, то это очень смешно.
Ничего смешного, он играет времена ми очень хорошо , в его лучший день его не остановить. При некоторых условиях он может выиграть тбш
+4
-1
+3
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N.S.A.8.5
Только после завершения Джоковича
+5
-3
+2
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Istianoff
Где-то смеется один Император.
+7
-5
+2
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daiv18
На юсо шансы есть, если повезет с сеткой как Рууду.
+3
-2
+1
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Евгений Фабиянчук
ну а что, пять сетов против Алькараса в пф ЮСО. переиграй в пятом сете, и чем не шанс на тбш против Руудика в финале
+2
-2
0
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ugmyanswer
Тайфун красавец что добавил
Но шансы на титул только на USO

Про траву вообще смешно, если конечно не думать что после ухода Джоки-шансы будут у 20-ти человек по 3% , а кэфы на победу будут сродни Кубку Стэнли
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nick-basil
Нет.
0
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Шоу Труманова
что это с ним?
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romancureman
- Доктор, вы знаете, моему соседу Абраму 82, у него 10 лет назад умерла жена, но он до сих пор говорит что шпарит свою молодую Сонечку. А мне 72 и я уже ничего не могу!
- В чем проблема? Так и вы говорите ему то же самое!
+3
-3
0
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ugmyanswer
Ответ Stivi M.D.
Закусывать надо
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romancureman
Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
ахахахаа
0
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ugmyanswer
Ответ Евгений Фабиянчук
ну а что, пять сетов против Алькараса в пф ЮСО. переиграй в пятом сете, и чем не шанс на тбш против Руудика в финале
Размазал бы нудятину
+1
-1
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