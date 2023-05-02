Алькарас о победе над Зверевым: «Для меня удивительно играть на том уровне, который я показал сегодня»

Теги ATP Mutua Madrid Open Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Зверевым в 1/8 финала в Мадриде.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2.

«Для меня удивительно играть на том уровне, который я показал сегодня. Я не был уверен, что это возможно. Я хорошо играл и сейчас чувствую себя очень здорово, поэтому этот матч вселяет в меня большую уверенность.

Поначалу было много нервов, но потом я с ними справился. Стараюсь вообще не показывать сопернику, что нервничаю. Стараюсь наслаждаться игрой здесь, на глазах у домашней публики в Мадриде. Получаю огромное удовольствие, наслаждаюсь каждым моментом».

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6 комментариев

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Tarkovski
Хочу на РГ полуфинал Алькараса с Надалем и финал его с Джоковичем)
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cosset
скромничает)
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инок
Карлос красавец - словно катком проехался по Звереву!
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Генадий Адамов
Похоже, что он и впрямь надолго, только Синнер может с ним справиться и то ингода
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Skip
Уничтожил Зверева! )
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Ответ Генадий Адамов
Похоже, что он и впрямь надолго, только Синнер может с ним справиться и то ингода
много было кричавший тут на сайте, что это фигня - завтра этот мальчишка превратится в утку )
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