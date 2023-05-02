Зверев впервые за 6 лет выпадет из топ-20
16-я ракетка мира Александр Зверев в понедельник опустится на 22-ю строчку рейтинга.
Это произойдет, потому что у него сгорят 510 очков за прошлогодний финал в Мадриде.
Зверев выпадет из топ-20 впервые с апреля 2017 года.
На «Ролан Гаррос» немец порвал связки голеностопа и полностью пропустил вторую половину сезона-2022.
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Т.е. в Риме и РГ Звереву нужно будет защитить 1080 очков из своих 1630. Остается 550 - а это 109 место!!! Ну, понятно, что Зверев должен сколько то очков поднабрать, но 1080 - это вряд ли, может очень сильно скатиться после РГ-23.....