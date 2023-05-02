Хачанов впервые вышел в 1/4 финала на грунтовом «Мастерсе»

обыграл в четвертом круге в Мадриде – 7:6(8), 6:4.

Счет в личных встречах на уровне стал 3:2 в пользу Хачанова (на грунте – 1:1).

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе» и шестой раз на этом уровне в целом.

Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.

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