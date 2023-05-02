Хачанов впервые вышел в 1/4 финала на грунтовом «Мастерсе»
Карен Хачанов обыграл Андрея Рублева в четвертом круге в Мадриде – 7:6(8), 6:4.
Счет в личных встречах на уровне ATP стал 3:2 в пользу Хачанова (на грунте – 1:1).
Хачанов впервые вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе» и шестой раз на этом уровне в целом.
Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.
Предыдущее достижение 14 октября 2019 года -2990 очков. Тогда он был 8-ым. Жаль, что в топ-10 вряд ли пока вернется, сетка сложная(((
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6-ой раз вышел в четвертьфинал Мастерсов.
Канада-18 полуфинал. Париж-18 титул.
ИУ-19 четвертьфинал. Канада-19 полуфинал
2020-2022 пусто, 5 раз доходил до одной восьмой.
Майами-23 полуфинал, МК-23 четвертьфинал.
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Забавно выходит у Карена)) Либо ничего, либо сразу по 2 выхода в четвертьфинал Мастерса или выше за год))
Мысль оказалась верной.
Молодцы, что в 2х сетах разобрались. Жаль, что так рано. Гадский жребий.