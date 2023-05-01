Синнер о разнице между теннисом и горными лыжами: «В теннисе можно сломать ногу, но нельзя умереть. Так что я нервничаю, но мне не бывает страшно»

Янник Синнер прокомментировал то, что в детстве серьезно занимался горными лыжами.

«Я родился в 2001-м. В 2008-м выиграл чемпионат Италии по гигантскому слалому в своей возрастной группе. В 2012-м был вторым.

Тогда на лыжах я катался гораздо лучше, чем играл в теннис, но примерно в 13 лет совершил переход. Потому что лыжи – это не игра. Ты просто пытаешься как можно быстрее скатиться с горы. А в теннисе можно допускать ошибки и все равно выиграть. Мне это понравилось.

Когда я был горнолыжником, я понимал, что могу получить очень серьезную травму. В теннисе можно сломать ногу, но нельзя умереть. Так что в теннисе я нервничаю, но мне не бывает страшно. Это главная разница».

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