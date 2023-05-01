Медведев о Мирре Андреевой: «Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам»

Теги ATP WTA Mutua Madrid Open Даниил Медведев Мирра Андреева Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выступление Мирры Андреевой на турнире в Мадриде. Она вышла в четвертый круг, и по ходу турнира ей исполнилось 16 лет.

«Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она точно впечатляет.

Когда она выиграла первый матч, я ее не знал. Немного слышал про ее сестру и видел, что она где-то 160-я в мире – в 15 лет.

Я сказал тренеру: «Ого, смотри. Она обыграла Лейлу Фернандес, финалистку «Шлема».

И, по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на «Мастерсе». Потрясающий результат.

Мы друг с другом не знакомы, я только пару раз ее видел, поздоровался. Я не видел ее игру, но впечатлен результатами. Надеюсь, она продолжит так играть, потому что пределов нет».

У Мирры Андреевой уже рекорд – в день 16-летия вышла в 1/8 супертурнира! Но есть нюанс

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2 комментария

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AminO2
Даниил Медведев прокомментировал...."Он вышла в четвертый круг, и по ходу турнира ей исполнилось 16 лет" . Кто там вышел и кому исполнилось - разберитесь.
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dimon 2.0
ну раз уж провел параллель с лейлой ну дык проводи ее до конца. хде сичас лейла ?? а то как обычно. тут играем, тут заворачиваем рыбу
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