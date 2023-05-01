Соболенко об эволюции WTA: «Теннис изменился. Стал более агрессивным»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, как изменился женский теннис.

– Когда вы только пришли в тур, на вершине было много игроков контратаки – как Кербер, Возняцки. Сейчас их меньше. Касаткина говорит, что ей одиноко. Вы заметили такие перемены? Что стало больше агрессии и атаки?

– Думаю, да, теннис изменился. Стал более агрессивным. Все стремятся бить посильнее. Все подают. Все играют агрессивно, борются за каждое очко.

Поэтому добиться стабильности сложнее. Нужно быть максимально сосредоточенной и очень много работать, чтобы всегда показывать максимум.

Да, теннис сильно изменился.

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