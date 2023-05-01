Медведев о камбэке против Шевченко: «Почему-то на грунте мне тяжело начинать матчи, нужно много времени, чтобы привыкнуть к происходящему на корте»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Александр Шевченко Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Шевченко в третьем круге в Мадриде – 4:6, 6:1, 7:5.

«По-моему, я довольно хорошо провел второй и третий сет – и, может быть, концовку первого. Почему-то на грунте мне тяжело начинать матчи, нужно много времени, чтобы привыкнуть к происходящему на корте. А в третьем сете уже немного лучше провожу важные моменты – или намного лучше.

И в итоге я выиграл».

Также Медведев прокомментировал то, что без ошибок принял 53 подачи соперника подряд.

«Невероятно. Потому что я помню, что в последнем гейме первого сета не попал два или три приема и думал: «Это плохо».

Это все меняет, это давит на соперника. Возможно, поэтому у меня было так много возможностей на его подаче».

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1 комментарий

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Пользователь Имени
Было ощущение, что весь матч в него "вкатывался", будь соперник более искушённей закончилось бы все поражением
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