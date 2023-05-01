Алькарас о матче со Зверевым: «Нужно будет показать все свои навыки»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что сыграет с Александром Зверевым в 1/8 финала в Мадриде. Он уступает немцу 1:3 в личных встречах, но обыграл его в прошлом году в финале Мадрида.
«Очень хочу с ним сыграть. Мы несколько раз встречались, он ведет.
Хочу показать отличный уровень перед домашними болельщиками. У меня отличные воспоминания о прошлогоднем финале, но, конечно, нужно сосредоточиться на этом матче.
Я знаю, что Саша – очень хороший игрок, очень агрессивный, у него хорошая подача. Мне нужно будет показать все свои навыки».
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Точнее, я не только ржал, я пообещал несколько месяцев Тигром называть Зверева и сдержал слово :)