Алькарас о матче со Зверевым: «Нужно будет показать все свои навыки»

прокомментировал то, что сыграет с в 1/8 финала в Мадриде. Он уступает немцу 1:3 в личных встречах, но обыграл его в прошлом году в финале Мадрида.

«Очень хочу с ним сыграть. Мы несколько раз встречались, он ведет.

Хочу показать отличный уровень перед домашними болельщиками. У меня отличные воспоминания о прошлогоднем финале, но, конечно, нужно сосредоточиться на этом матче.

Я знаю, что Саша – очень хороший игрок, очень агрессивный, у него хорошая подача. Мне нужно будет показать все свои навыки».

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