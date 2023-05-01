Ига Швентек: «Лучшее в жизни теннисистки – деньги и путешествия. Это же очевидно»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала о лучшем и худшем в жизни теннисистки.

«Только одно? Худшее – джетлаг. А лучшее – деньги и путешествия (улыбается). Это же очевидно. Нет? (Смех)».

Также Швентек рассказала, как справляется с джетлагом.

«Когда мы летим из Австралии на Ближний Восток, а потом в США, все нормально. Но когда возвращаемся в Европу и когда полетим из Штатов в Китай будет тяжело.

Когда летим с запада на восток, мне нужна помощь – мелатонин и так далее. И еще Дарья [Абрамовиц, психолог] купила мне лампу, которую можно включить в режиме расслабления».

По словам Абрамовиц, «появляется все больше протоколов о дневном свете и том, как поддерживать суточный ритм».

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1 комментарий

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Россия будет свободной
да, когда летишь на запад, важно лечь спать вечером - и утро начнется как обычно,
а в обратном направлении это не работает
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