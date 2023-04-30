Су-Вэй Се о возвращении в тур спустя полтора года: «Чувствовала себя свежей и молодой, словно в начале карьеры»

Теги WTA Су-Вэй Се Mutua Madrid Open Теннис

Су-Вэй Се поделилась эмоциями от первого матча с конца 2021 года.

Она сделала перерыв в карьере, чтобы дать отдых организму.

В паре с Барборой Стрыцовой, которая проводит первый турнир после рождения сына, она вышла во второй круг в Мадриде.

«Я долго не играла. Начала тренироваться на грунте, когда приехала сюда. Не ожидала победы, потому что сложно и странно, когда долго не играешь.

Я попробую играть в одиночке, но начну постепенно, потому что я выгляжу молодо, но на самом деле не молодая. Поэтому я сначала поиграю в паре, получу удовольствие, войду в ритм, а потом постепенно начну в одиночке.

Буду входить в игру постепенно и с удовольствием, есть вкусную еду. Чем больше удовольствия я буду получать, тем лучше буду играть. Надеюсь, что так и получится.

Когда я вернулась, я чувствовала себя свежей и молодой, словно в начале карьеры. Когда мне было 16, я играла без остановки, поэтому никогда себя так не чувствовала.

Появляется много молодых девушек. Мне нужно больше о них узнать. Когда я пришла в тур, мне было 14 или 15 лет. Сейчас я одна из самых возрастных в туре (ей 37 лет – Sports.ru)».

Также она рассказала, как проводила время во время этой паузы.

«Я была дома, подстригала цветы, ухаживала за растениями. Спокойно отдыхала дома.

Я пыталась восстановиться после травмы 2019 года, потому что ждала два года, а прогресса не было. Поэтому после итогового я сделала перерыв. Решила немного отдохнуть, потому что хотела вернуться и играть в одиночке.

Мы купили большой телевизор, поэтому каждый раз, когда мы смотрели матчи, я чувствовала себя рядом с игроками. Мы прекрасно видели всех на экране.

Поэтому не было ощущения, что я выпала из тура. Я всегда была рядом».

Су-Вэй Се пока не знает, где начнет выступление в одиночке – на турнирах WTA или ITF.

«Я могу сыграть где угодно. Поэтому, пожалуйста, дайте мне несколько wild card! Я с удовольствием приеду! Пожалуйста!».

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1 комментарий

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Eldrik Slim
Теннис, который мне нравится)
Непредсказуемо играет, невероятные виннеры исполняет.
Удачи, буду следить!
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