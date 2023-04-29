Андрееску, вернувшись после разрыва связок: «Много работала, чтобы избавиться от страха и ПТСР»

прокомментировала возвращение в тур после разрыва связок, полученного месяц назад в Майами. В Мадриде она проиграла Ван Сиюй по счетом 6:3, 6:7(5), 2:6.

«Я очень много работала над восстановлением, потому что хотела как можно скорее вернуться на корт. Еще два дня назад я была не очень уверена в себе. Считала, что это очень рано.

Было здорово проверить голеностоп в таком матче. Он длился почти три часа. Я могла победить, особенно во втором сете. Но она здорово играла, отлично подавала. А меня подача немного подвела.

Но все равно было здорово вернуться на корт. Я не знала, сыграю ли турнир. Просто была очень рада вернуться на корт.

Психологически я очень много работала, чтобы избавиться от страха и ПТСР, потому что травма была очень болезненной. С учетом того, что на грунте скользят, мне могло быть очень страшно. Но я двигаюсь в правильном направлении.

Я точно готова не на 100 процентов – скорее на 90. Но я на 90 процентов уверена и в том, что могу выходить на корт и бороться. Это была отличная проверка, и я надеюсь, что через неделю могу быть на 100 процентов готовой к Риму».

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