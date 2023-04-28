ITF о словах Халеп, что они до сих пор не закончили допинговое разбирательство: «ITF не принимает участия в рассмотрении этого дела»

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Теннис

Международная федерация тенниса (ITF) отреагировала на заявление Симоны Халеп.

Румынка пожаловалась, что ITF до сих пор не вынесла решение по ее допинговому делу и несколько раз переносила слушания.

В конце октября Халеп временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.

«ITF не принимает участия в рассмотрении этого дела, поскольку теннисная антидопинговая программа управляется и реализуется Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от имени ATP, WTA, ITF и «Больших шлемов».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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11 комментариев

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Leo Bonart
Ответ Alex19
Охренеть. Румынка реально обдолбанная: за полгода даже не соизволила узнать организацию — оппонента?
Зато Шарапову прилюдно чмырила за абсолютно безобидный мельдоний
+10
-2
+8
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Typizza
Шах и мат от ITF)
+8
-1
+7
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Генадий Адамов
не рой яму другому
+5
0
+5
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Alex19
Охренеть. Румынка реально обдолбанная: за полгода даже не соизволила узнать организацию — оппонента?
+5
-1
+4
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seimur
то-есть и "доказательства своей невиновности" она отправила куда попало? 😁😁😁
+2
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igor nn
Ответ Leo Bonart
Зато Шарапову прилюдно чмырила за абсолютно безобидный мельдоний
Факт..Мельдоний долгое время был разрешён.Шарапова нарушила правила,когда продолжила его принимать и получила дискву.На этом все..Зачем было топтаться по ней, это румынке,совершнно непонятно.?Ведь эта особа никогда не смогла бы собрать карьерный Шлем.хоть без допинга..хоть с допингом.
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seimur
Ответ ivan 07
Сути не меняет. Пустословие от ИТФ. От имени ....и уже понятно. Мафия рулит. Дело в полной смене команды Симоны. Она в прошлом году уволила всю свою команду и они остались без средств к существовании и в отместку организовали акцию с якобы допингом. В теннисе не все чисто. Там много людей кормятся от игроков.
хороша теория (заговора)! и Кейхилл с ними заодно? ) а то, что там сплошь и рядом альфонсы, а не профессионалы - это верно!
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Йенс Мустерманн
Ответ ivan 07
Сути не меняет. Пустословие от ИТФ. От имени ....и уже понятно. Мафия рулит. Дело в полной смене команды Симоны. Она в прошлом году уволила всю свою команду и они остались без средств к существовании и в отместку организовали акцию с якобы допингом. В теннисе не все чисто. Там много людей кормятся от игроков.
Есть версия, кто вероятнее всего мог подсыпать?
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Leo Bonart
Ответ ivan 07
Сути не меняет. Пустословие от ИТФ. От имени ....и уже понятно. Мафия рулит. Дело в полной смене команды Симоны. Она в прошлом году уволила всю свою команду и они остались без средств к существовании и в отместку организовали акцию с якобы допингом. В теннисе не все чисто. Там много людей кормятся от игроков.
Человек, упрекавший Шарапову в невнимательном чтении почты, на восьмом месяце дела узнала, с какой организацией у нее тяжба
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ivan 07
Ответ seimur
хороша теория (заговора)! и Кейхилл с ними заодно? ) а то, что там сплошь и рядом альфонсы, а не профессионалы - это верно!
Одна теннисистка озвучила такую версию. Мол очень опасно менять сразу всю команду.
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