ITF о словах Халеп, что они до сих пор не закончили допинговое разбирательство: «ITF не принимает участия в рассмотрении этого дела»
Международная федерация тенниса (ITF) отреагировала на заявление Симоны Халеп.
Румынка пожаловалась, что ITF до сих пор не вынесла решение по ее допинговому делу и несколько раз переносила слушания.
В конце октября Халеп временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.
«ITF не принимает участия в рассмотрении этого дела, поскольку теннисная антидопинговая программа управляется и реализуется Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от имени ATP, WTA, ITF и «Больших шлемов».
Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать
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