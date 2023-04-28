ITF о словах Халеп, что они до сих пор не закончили допинговое разбирательство: «ITF не принимает участия в рассмотрении этого дела»

Международная федерация тенниса (ITF) отреагировала на заявление Симоны Халеп.

Румынка пожаловалась, что ITF до сих пор не вынесла решение по ее допинговому делу и несколько раз переносила слушания.

В конце октября Халеп временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.

« не принимает участия в рассмотрении этого дела, поскольку теннисная антидопинговая программа управляется и реализуется Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от имени ATP, , ITF и «Больших шлемов».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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