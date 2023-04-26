Стефанос Циципас: «В Барселоне увидел, каково это – снова быть сильным»

Теги ATP Mutua Madrid Open Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал состояние перед «Мастерсом» в Мадриде.

«Все становится хорошо. Сейчас я уже провел несколько матчей на грунте. Считаю себя претендентом на хороший результат на этом турнире.

Выступление в Барселоне меня очень порадовало, потому что я впервые после Australian Open далеко прошел по сетке [до финала]. Я увидел, каково это – снова быть сильным. Так что ситуация выглядит довольно классно».

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1 комментарий

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Korendos
Это самое большое достижение, которое я когда-либо видел.
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