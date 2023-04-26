Нисикори в мае планирует третью попытку вернуться в тур после травмы бедра
Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори снова попытается вернуться в тур. Он сообщил, что с конца мая начнет выступать на «Челленджерах» – сейчас у него в плане три турнира в США и Пуэрто-Рико.
Японец не выступал с октября 2021 года, когда дошел до второго круга на перенесенном «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. После этого он перенес операцию на бедре.
Финалист US Open-2014 уже заявлял о возвращении в конце 2022-го и начале 2023-го.
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