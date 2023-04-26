Нисикори в мае планирует третью попытку вернуться в тур после травмы бедра

Теги ATP Кеи Нисикори Теннис

Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори снова попытается вернуться в тур. Он сообщил, что с конца мая начнет выступать на «Челленджерах» – сейчас у него в плане три турнира в США и Пуэрто-Рико.

Японец не выступал с октября 2021 года, когда дошел до второго круга на перенесенном «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. После этого он перенес операцию на бедре.

Финалист US Open-2014 уже заявлял о возвращении в конце 2022-го и начале 2023-го.

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4 комментария

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Евгений Фабиянчук
вот у Кеи настоящие травмы, не то что у РАФЫ
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Йенс Мустерманн
Ответ Великий Алонсо
Не знаю на что можно рассчитывать после таких длительных перерывов с травмами, да ещё и в 33 года, очевидно, что поезд ушёл, за молодыми топарями не угнаться, возможно Кеи устраивает быть середнячком тура типа Маррея сейчас, тогда окей.
У него достаточно серьёзные рекламные контракты, так что будучи середнячком будет зарабатывать больше, чем многие из топ10. Ради этого можно попылить в туре пару лишних лет.
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Великий Алонсо
Не знаю на что можно рассчитывать после таких длительных перерывов с травмами, да ещё и в 33 года, очевидно, что поезд ушёл, за молодыми топарями не угнаться, возможно Кеи устраивает быть середнячком тура типа Маррея сейчас, тогда окей.
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