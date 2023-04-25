Руне о матче с Синнером в Монте-Карло: «После первого сета подумал: «Боже, я не могу так продолжать». И потом использовал негативные эмоции как топливо»

Хольгер Руне ответил на предположение, что он лучше играет в напряженной атмосфере.

У датчанина возникало несколько конфликтных ситуаций с болельщиками во время полуфинала в Монте-Карло против Янника Синнера.

– Не совсем. Если ты играешь с местным игроком – а у Синнера в Монте-Карло много болельщиков – это тяжело. Неважно, что ты делаешь, они все равно будут поддерживать его. Ты либо это принимаешь, и тогда ситуация для тебя будет тяжелой, либо борешься с этим. Я проиграл первый сет 1:6 и подумал: «Боже, я не могу так продолжать». Мне нужно было найти какое-то решение, чтобы вернуться в игру. И я нашел его в этой энергии, у меня правда получилось.

– Кажется, что за последний год вы нашли способ более эффективно использовать свои негативные эмоции как мотивацию?

– В матче против Синнера это точно получилось. Я использовал негативные эмоции как топливо и смог сыграть гораздо лучше. Большую часть времени я бы сказал, что лучше играю в спокойном состоянии, когда преобладают позитивные эмоции. Но в таких матчах, как этот, когда ты не показываешь свой лучший уровень, особенно против таких сильных ребят, как Синнер, нужно найти другой способ. Если этого не сделать, ты проиграешь.

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