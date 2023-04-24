Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-3, Тим – в топ-100, Лайович поднялся на 30 строчек

Теги рейтинги ATP Душан Лайович Доминик Тим Томми Пол Даниил Медведев Александр Шевченко Теннис

Даниил Медведев вернулся в топ-3.

Чемпион турнира в Барселоне Душан Лайович поднялся на 30 строчек рейтинга ATP.

Александр Шевченко улучшил свой наивысший рейтинг. В топ-50 личный рекорд обновил только Томми Пол.

Доминик Тим вернулся в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 24 апреля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7135
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6770
3 (4) Даниил Медведев (Россия) 5240
4 (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5210
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5195
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4280
7 (7) Хольгер Руне (Дания) 4070
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3615
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3405
10 (10) Тэйлор Фриц (США) 3290
12 (11) Карен Хачанов (Россия) 2855
14 (14) Рафаэль Надаль (Испания) 2715
17 (18) Томми Пол (США) 2070
40 (70) Душан Лайович (Сербия) 994
58 (73) Алекс Молчан (Словакия) 825
72 (58) Диего Шварцман (Аргентина) 730
73 (86) Кристиан Гарин (Чили) 723
76 (63) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) 720
93 (101) Доминик Тим (Австрия) 625
96 (98) Александр Шевченко (Россия) 610
106 (104) Павел Котов (Россия) 583
112 (106) Роман Сафиуллин (Россия) 525
121 (129) Аслан Карацев (Россия) 497

 

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7 комментариев

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Сергей Киреев
Чемпион турнира в Барселоне Душан Лайович поднялся на 30 строчек рейтинга ATP? Серьезно?
+4
0
+4
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Сергей Киреев
Ответ Andrei Fedun
Да, был 70, стал: 40
Я про то что в Барселоне победил Алькарас
+1
0
+1
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vdvbill.e1.ru
Упёрся в потолок
0
0
0
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Mobilis
А где Ботик?
0
0
0
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Евгений Фабиянчук
что-то Big Diego совсем скатился.
0
0
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Anton Swood
Карацев скатился.
0
0
0
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Andrei Fedun
Ответ Сергей Киреев
Чемпион турнира в Барселоне Душан Лайович поднялся на 30 строчек рейтинга ATP? Серьезно?
Да, был 70, стал: 40
0
0
0
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