Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-3, Тим – в топ-100, Лайович поднялся на 30 строчек
Даниил Медведев вернулся в топ-3.
Чемпион турнира в Барселоне Душан Лайович поднялся на 30 строчек рейтинга ATP.
Александр Шевченко улучшил свой наивысший рейтинг. В топ-50 личный рекорд обновил только Томми Пол.
Доминик Тим вернулся в топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 24 апреля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7135
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6770
|3 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5240
|4 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5210
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5195
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4280
|7 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|4070
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3615
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3405
|10 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3290
|12 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2855
|14 (14)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2715
|17 (18)
|Томми Пол (США)
|2070
|40 (70)
|Душан Лайович (Сербия)
|994
|58 (73)
|Алекс Молчан (Словакия)
|825
|72 (58)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|730
|73 (86)
|Кристиан Гарин (Чили)
|723
|76 (63)
|Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
|720
|93 (101)
|Доминик Тим (Австрия)
|625
|96 (98)
|Александр Шевченко (Россия)
|610
|106 (104)
|Павел Котов (Россия)
|583
|112 (106)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|525
|121 (129)
|Аслан Карацев (Россия)
|497
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