Циципас – Алькарасу: «Мы видим в тебе пример для подражания»

обратился к после поражения в финале в Барселоне (3:6, 4:6).

«У меня была возможность увидеть тебя несколько лет назад, когда ты только попал в тур. Думаю, большинство ребят, которые пришли чуть раньше тебя, заворожены твоим теннисом. Твой прогресс в последние годы очень впечатляет.

Думаю, можно сказать, что мы видим в тебе пример для подражания. Хотя мы чуть старше, мы видим в твоих достижениях то, что, как я надеюсь, заставит нас становиться лучше».