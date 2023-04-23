Циципас – Алькарасу: «Мы видим в тебе пример для подражания»
Стефанос Циципас обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале в Барселоне (3:6, 4:6).
«У меня была возможность увидеть тебя несколько лет назад, когда ты только попал в тур. Думаю, большинство ребят, которые пришли чуть раньше тебя, заворожены твоим теннисом. Твой прогресс в последние годы очень впечатляет.
Думаю, можно сказать, что мы видим в тебе пример для подражания. Хотя мы чуть старше, мы видим в твоих достижениях то, что, как я надеюсь, заставит нас становиться лучше».
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Да, после Юсо-21 Даниил затормозил на время. Тут и то, что покорена вершина и похоже, физические проблемы(операция) и СВО и ребенок и несколько поражений в финалах, особенно АО-22. Тем не менее, Даниил не прекращал работать над собой и в феврале-апреле этого года показал очень даже приличные результаты и улучшения своей игры - улучшился форхэнд, стал чаще выходить к сетке, иногда входить в корт на вторых подачах, укороченные временами неплохие проходят. Видно, что Медведев над собой работает. Может, этого не хватит, чтобы на равных воевать с Алькарасом, но, Карлосу легко не будет, я уверен. Синнеру уже нелегко)) Даниил со Зверевым и Джоковичем тоже очень плохо начинал))) Да и с Рафой, хоть личка и плохая, но почти все матчи то упорные, а не как их первая игра.
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А вот в отношении Зверева или Циципаса я такого сказать не могу((( Бекхэнд Стефана за последние года 3-4 хоть немного улучшился??? Где их работа над собой? Они что, действительно думали, что биги уйдут и всё, придет их время?
да и в финале они уже точно не встретятся, может вообще в 4 круге))
Ждали пока БИГи уйдут, а тут пришёл Алькарас, а с ним ещё Синнер и Руне.
Цыпа так и не дождётся своего шлема как и Зверев. Можно сказать что Даниилу повезло, он рнализовал свой пик ещё до того как Алькарас вступил в права.
Приятно видеть как в этом году бывший король Новак передаёт корону новому королю Карлосу.
Думаю нечто эпичное в очной встрече будет на РГ или USO, где либо вчерашний король падёт и придёт новый, либо сегодняшний удержит свою корону ещё на какое-то время