Циципас – Алькарасу: «Мы видим в тебе пример для подражания»

Теги Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале в Барселоне (3:6, 4:6).

«У меня была возможность увидеть тебя несколько лет назад, когда ты только попал в тур. Думаю, большинство ребят, которые пришли чуть раньше тебя, заворожены твоим теннисом. Твой прогресс в последние годы очень впечатляет. 

Думаю, можно сказать, что мы видим в тебе пример для подражания. Хотя мы чуть старше, мы видим в твоих достижениях то, что, как я надеюсь, заставит нас становиться лучше».

11 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Боримир
Слабаки. Ждали пока БИГи уйдут, а тут пришёл Алькарас, а с ним ещё Синнер и Руне. Цыпа так и не дождётся своего шлема как и Зверев. Можно сказать что Даниилу повезло, он рнализовал свой пик ещё до того как Алькарас вступил в права. Приятно видеть как в этом году бывший король Новак передаёт корону новому королю Карлосу. Думаю нечто эпичное в очной встрече будет на РГ или USO, где либо вчерашний король падёт и придёт новый, либо сегодняшний удержит свою корону ещё на какое-то время
Насчет Медведева не согласен. Он не был суперталантом поколения, как Зверев или Циципас. Не выигрывал Мастерсы в 20 и не попадал в топ-3. В отличии от этих двух, Даниил то как раз менял свою игру и работал над ней. И свой Шлем он взял абсолютно по делу. Если ты за 2,5 года 4 раза выходишь в финал Шлемов, неудивительно, что ты берешь хотя бы один. Кто мешал Звереву или Циципасу 4 раза побывать в финалах Шлемов?
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Да, после Юсо-21 Даниил затормозил на время. Тут и то, что покорена вершина и похоже, физические проблемы(операция) и СВО и ребенок и несколько поражений в финалах, особенно АО-22. Тем не менее, Даниил не прекращал работать над собой и в феврале-апреле этого года показал очень даже приличные результаты и улучшения своей игры - улучшился форхэнд, стал чаще выходить к сетке, иногда входить в корт на вторых подачах, укороченные временами неплохие проходят. Видно, что Медведев над собой работает. Может, этого не хватит, чтобы на равных воевать с Алькарасом, но, Карлосу легко не будет, я уверен. Синнеру уже нелегко)) Даниил со Зверевым и Джоковичем тоже очень плохо начинал))) Да и с Рафой, хоть личка и плохая, но почти все матчи то упорные, а не как их первая игра.
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А вот в отношении Зверева или Циципаса я такого сказать не могу((( Бекхэнд Стефана за последние года 3-4 хоть немного улучшился??? Где их работа над собой? Они что, действительно думали, что биги уйдут и всё, придет их время?
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Ussaev M
respect
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Sincere
Ответ mamapapaya
Куда лучше было бы посмотреть в финале на Новака с Рафой, на Карлитоса еще насмотримся
это на финалы Рафы и Новака мы уже насмотрелись, тошнит) 60 матчей, 15 лет. не насмотрелся он)
да и в финале они уже точно не встретятся, может вообще в 4 круге))
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Россия будет свободной
Ответ Боримир
Слабаки. Ждали пока БИГи уйдут, а тут пришёл Алькарас, а с ним ещё Синнер и Руне. Цыпа так и не дождётся своего шлема как и Зверев. Можно сказать что Даниилу повезло, он рнализовал свой пик ещё до того как Алькарас вступил в права. Приятно видеть как в этом году бывший король Новак передаёт корону новому королю Карлосу. Думаю нечто эпичное в очной встрече будет на РГ или USO, где либо вчерашний король падёт и придёт новый, либо сегодняшний удержит свою корону ещё на какое-то время
Если, кстати, в финале РГ вдруг сыграют Надаль и Алькарас (вероятность этого всё же есть) - это было бы красиво и символично, да
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Боримир
Слабаки.

Ждали пока БИГи уйдут, а тут пришёл Алькарас, а с ним ещё Синнер и Руне.

Цыпа так и не дождётся своего шлема как и Зверев. Можно сказать что Даниилу повезло, он рнализовал свой пик ещё до того как Алькарас вступил в права.

Приятно видеть как в этом году бывший король Новак передаёт корону новому королю Карлосу.
Думаю нечто эпичное в очной встрече будет на РГ или USO, где либо вчерашний король падёт и придёт новый, либо сегодняшний удержит свою корону ещё на какое-то время
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mamapapaya
Ответ Россия будет свободной
Если, кстати, в финале РГ вдруг сыграют Надаль и Алькарас (вероятность этого всё же есть) - это было бы красиво и символично, да
Куда лучше было бы посмотреть в финале на Новака с Рафой, на Карлитоса еще насмотримся
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Антон Тимофеев
Ответ mamapapaya
Куда лучше было бы посмотреть в финале на Новака с Рафой, на Карлитоса еще насмотримся
Это да. Но, что-то пока все плохо у них с подготовкой к РГ((( Хотя, эти ребята могут любому надурить голову и играют в первую очередь друг против друга))
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Россия будет свободной
решил попаразитировать - и откусить кусочек от популярности Алькараса
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sedric
Сказал еще и про команду Алькараса, что они проделали колоссальную работу. Вот самому Степану бы уйти от отца и найти хорошую команду и качественного тренера. Потому что когда я вижу последние матчи Карлоса с Медведевым и Степой, там сразу чувствуется, что соперник полностью разобран теннисистом и командой, и Карлос на корте мастерски воспроизводит план.
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sashati
Ответ Россия будет свободной
решил попаразитировать - и откусить кусочек от популярности Алькараса
Сказал банально, а мог бы задвинуть из философии)
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