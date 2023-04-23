Циципас проиграл все 10 финалов на турнирах ATP 500
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в финале турнира в Барселоне обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.
Циципас провел и проиграл 10-й финал на турнирах уровня ATP 500. Всего его баланс в финалах на уровне тура теперь составляет 9:17.
Алькарас выиграл 9-й трофей в карьере и впервые защитил титул.
Иногда бывает обидно за спортсовский теннис. На Чемпе, например, уровень теннисных авторов в плане знаний и ориентации в теме гораздо хуже: интересной аналитики, а не просто пересказа матчей там примерно ноль, все англоязычные цитаты теннисистов для текстов они, по моим ощущениям, вообще тупо прогоняют через гугл транслейтер и очень часто выдают переводы качества «рукалицо», но при этом новости отрабатывают лучше — и по оперативности, и по количеству материалов, и элементарно по вычитке текстов перед публикацией.
0-10 и 9-17.Всё сходится.
Стёпа, гоу к Рублеву тренироваться, он научит на 500-ках играть)