Циципас проиграл все 10 финалов на турнирах ATP 500

Вторая ракетка мира в финале турнира в Барселоне обыграл – 6:3, 6:4.

Циципас провел и проиграл 10-й финал на турнирах уровня 500. Всего его баланс в финалах на уровне тура теперь составляет 9:17.

Алькарас выиграл 9-й трофей в карьере и впервые защитил титул.