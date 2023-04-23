Циципас проиграл все 10 финалов на турнирах ATP 500

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в финале турнира в Барселоне обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.

Циципас провел и проиграл 10-й финал на турнирах уровня ATP 500. Всего его баланс в финалах на уровне тура теперь составляет 9:17.

Алькарас выиграл 9-й трофей в карьере и впервые защитил титул. 

24 комментария

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dedpihto59
Именно не Циципас, а Циципаса😀‼️
+30
-3
+27
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Sincere
Алькарас сравнялся с ним по количеству титулов сегодня, что тоже интересно))
+18
-1
+17
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Россия будет свободной
Отвлекся на размышления о вечном
+16
0
+16
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бэкхенд федерера
Ответ Лёля Иванова
На редактора денег не осталось поэтому ляп за ляпом)))) владельцы сайта любят деньги больше качества материала, зато рекламы много
Мб, проблема в том, что теннисный раздел Спортса делают 1,5 человека. Павел Ниткин, Лера Ли, Любовь Энина и, судя по всему, сугубо новостник Кирилл Куценко. Ли выдает только лонгриды и то редко, Любовь Энина мелькает и на новостях, и на материалах покрупнее, а Ниткин отдувается сразу за все. Хочется думать, что им просто тупо рук не хватает.

Иногда бывает обидно за спортсовский теннис. На Чемпе, например, уровень теннисных авторов в плане знаний и ориентации в теме гораздо хуже: интересной аналитики, а не просто пересказа матчей там примерно ноль, все англоязычные цитаты теннисистов для текстов они, по моим ощущениям, вообще тупо прогоняют через гугл транслейтер и очень часто выдают переводы качества «рукалицо», но при этом новости отрабатывают лучше — и по оперативности, и по количеству материалов, и элементарно по вычитке текстов перед публикацией.
+12
0
+12
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Лёля Иванова
Ответ dedpihto59
Именно не Циципас, а Циципаса😀‼️
На редактора денег не осталось поэтому ляп за ляпом)))) владельцы сайта любят деньги больше качества материала, зато рекламы много
+7
0
+7
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Alex Ell
Скорее Шлем возьмет чем 500),вот это будет рекорд на все времена!Итоговый и Masters у него уже есть.
+5
0
+5
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Алексей Латышов
Ответ Furry
Это рекорд или ещё нет?? :)
https://www.sportskeeda.com/tennis/5-players-lost-atp-500-finals-stefanos-tsitsipas-ft-john-mcenroe
+4
0
+4
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Алексей Латышов
Ответ Egorov Evgeniy
То есть на пятисотниках баланс у Стёпы:-0-10, а общий баланс финалов 9-17.. Я что то упускаю?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stefanos_Tsitsipas_career_statistics
0-10 и 9-17.Всё сходится.
+3
0
+3
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Egorov Evgeniy
То есть на пятисотниках баланс у Стёпы:-0-10, а общий баланс финалов 9-17.. Я что то упускаю?
+4
-1
+3
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Furry
Это рекорд или ещё нет?? :)
+3
0
+3
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tanith
средний рейтинг соперников по финалам 4.1
+4
-1
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Йенс Мустерманн
Ответ Алексей Латышов
https://www.sportskeeda.com/tennis/5-players-lost-atp-500-finals-stefanos-tsitsipas-ft-john-mcenroe
В компании великих оказался Стефанос.
+2
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Furry
Ответ Алексей Латышов
Ага,но хоть не на первом месте в этом списке,что уже не так плохо.
Все ещё впереди😝
+2
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Двойка Бубнова
Ответ Россия будет свободной
Отвлекся на размышления о вечном
Скорее познал, что без горечи поражений вкус побед не так сладок
+1
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Алексей Латышов
Ответ Йенс Мустерманн
В компании великих оказался Стефанос.
Ага,но хоть не на первом месте в этом списке,что уже не так плохо.
+1
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Боримир
Ответ Алексей Латышов
https://www.sportskeeda.com/tennis/5-players-lost-atp-500-finals-stefanos-tsitsipas-ft-john-mcenroe
Лендл и тут в антитопе)))
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Mr@k
Фееричный молодец конечно...
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Korendos
Теперь остается ждать, когда он начнёт регулярно проигрывать финалы на «Мастерсах»
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nick-basil
Глаз у Степы не горит...
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Боримир
Вспомнил Маррея и Лендла. Унихнечто подобное было,только на Шлемах. Ну и у него на 500-ках, Стёпа лузерок конечно тот ещё)))

Стёпа, гоу к Рублеву тренироваться, он научит на 500-ках играть)
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Kaiki
Ципа в Мадриде на Тима скорее всего во 2 раунде попадает, Даня - на Маррея. Рублев - на Вавринку. Не хило так.
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Боримир
Ответ Pink Animals
Циципас "Я борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна", Алькарас "Тут одну цыпу я приметил. Насадил её на веселый банан и мы поскакали".
Так и получилось
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