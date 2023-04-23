Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Танаси Коккинакис Янник Синнер Теннис

Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. В основной сетке его заменит Танаси Коккинакис

На этой неделе итальянец из-за болезни снялся с турнира в Барселоне. 

17 комментариев

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Sincere
Ответ Дима Миронов
и какие санкции будут из за пропуска обязательного мастерса?
какие могут быть санкции, если снялся по травме/болезни?
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Tarkovski
Если Синнер не решит вопрос со своей физикой, останется максимум околотопом. Постоянно снимается, и в играх и в турнирах
+7
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+7
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Tarkovski
Ответ sined2000
Алькарас сам больше 2 полных турниров подряд не выдерживает
Ну у него хоть эффективность есть - если уж играет, так наверняка чашку забирает. С такой эффективностью он может и пропускать если надо
+7
-1
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Никита Волк
Ответ Дима Миронов
Ну не зря же называют эти мастерсы обязательными? Или просто так пишут?
Игроку с травмой на коляске играть, в случае чего?
+5
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sined2000
Ответ Pink Animals
чет молодежь уж слишком как нежное мороженое пошла. вот зачем отказываться Синнеру от мастерса, с которого снялись Новак, да еще и Рафа? ведь это реальный шанс заграбастать тыщу очей и призовой отличный. он снимается. Береттини снимается. снимальщики великие. ну, Алькарас слопает эти Мадрид и Рим с причмоком, большое спасибо.
Алькарас сам больше 2 полных турниров подряд не выдерживает
+6
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Зорькин
Ответ Дима Миронов
Ну не зря же называют эти мастерсы обязательными? Или просто так пишут?
Потом ещё если турнир обязательный, а игрок в нём не сыграл, он получает 0 очков в рейтинге.
На самом деле в ATP очень геморная система подсчёта рейтинга, там много всяких нюансов.
Одни турниры обязательны, другие нет.
Может так получится что игрок выиграл какой-то 250-тысячник, за который он должен получить 250 очей. Но эти очки могут не попасть в его рейтинг, вместо них например в его рейтинге будут красоваться 0 очей за турнир в Мадриде.
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Зорькин
Ответ Дима Миронов
Ну не зря же называют эти мастерсы обязательными? Или просто так пишут?
Бонус по итогам года не дадут.
+2
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Зорькин
Ответ Дима Миронов
Что за бонус? Где-то мельком слышал,а найти информацию не могу?
https://www.sports.ru/tennis/1113974832-alkaras-oboshel-dzhokovicha-po-summe-prizovyx-v-2022-godu.html
+2
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Андрей Судалин
Ответ Tarkovski
Если Синнер не решит вопрос со своей физикой, останется максимум околотопом. Постоянно снимается, и в играх и в турнирах
Нормальная у него физика, это же не Надаль-2005 и Джокович-2015. Просто после стольких турниров где был минимум полуфинал пауза нужна любому. Чтобы не остаться околотопом ему с менталкой что-то решать надо, а то подрагивать стал на решающих очках чего не было когда только появился в туре.
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Tarkovski
Ответ Андрей Судалин
Нормальная у него физика, это же не Надаль-2005 и Джокович-2015. Просто после стольких турниров где был минимум полуфинал пауза нужна любому. Чтобы не остаться околотопом ему с менталкой что-то решать надо, а то подрагивать стал на решающих очках чего не было когда только появился в туре.
Так в него и в прошлом году и раньше кучу снятий - это именно системная проблема, а не потому что устал. Организм хрупковатый
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Фанат спорта01
Ответ Дима Миронов
Ну не зря же называют эти мастерсы обязательными? Или просто так пишут?
это означает то что если ты попадаешь на Мастерс по рейтингу чтобы получит очки в рейтинге должен обязательно играть на мастерсе,а не в турнирах которые идут паралельно,даже если он сыграет на турнире который идёт паралельно он не получит за него очков.
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Eurasian /Евроазиатка
Надорвался....
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