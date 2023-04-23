Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде
Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. В основной сетке его заменит Танаси Коккинакис.
На этой неделе итальянец из-за болезни снялся с турнира в Барселоне.
Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. В основной сетке его заменит Танаси Коккинакис.
На этой неделе итальянец из-за болезни снялся с турнира в Барселоне.
На самом деле в ATP очень геморная система подсчёта рейтинга, там много всяких нюансов.
Одни турниры обязательны, другие нет.
Может так получится что игрок выиграл какой-то 250-тысячник, за который он должен получить 250 очей. Но эти очки могут не попасть в его рейтинг, вместо них например в его рейтинге будут красоваться 0 очей за турнир в Мадриде.