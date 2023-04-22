Руне о выходе в финал в Мюнхене: «Хорошее начало грунтового сезона»

Хольгер Руне прокомментировал выход в финал турнира в Мюнхене.

Датчанин обыграл Кристофера О’Коннелла (6:3, 6:2) и продолжает защиту титула в Баварии. Год назад он выиграл здесь первый титул ATP в карьере.

«У меня было очень хорошее начало грунтового сезона, и то, что я продолжаю здесь, в Мюнхене, очень много для меня значит. У меня особые воспоминания об этом месте, поэтому я очень рад, что завтра снова сыграю за титул.

Сегодня был хороший матч, я должен был сыграть стабильно. Крис провел очень хороший турнир, обыграв несколько сильных соперников, так что я очень рад», – сказал Руне в интервью на корте.

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