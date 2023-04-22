У Жабер травма икроножной мышцы. Она снялась после трех геймов матча со Швентек

Онс Жабер снялась с матча против Иги Швентек в полуфинале турнира в Штутгарте.

После первого гейма туниска взяла медицинский перерыв из-за проблем с левой икроножной мышцей. На переходе при счете 0:3 она пообщалась с физио и после этого досрочно завершила борьбу.

Швентек вышла в финал в Штутгарте второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, за титул она сыграет с Ариной Соболенко.

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