У Жабер травма икроножной мышцы. Она снялась после трех геймов матча со Швентек
Онс Жабер снялась с матча против Иги Швентек в полуфинале турнира в Штутгарте.
После первого гейма туниска взяла медицинский перерыв из-за проблем с левой икроножной мышцей. На переходе при счете 0:3 она пообщалась с физио и после этого досрочно завершила борьбу.
Швентек вышла в финал в Штутгарте второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, за титул она сыграет с Ариной Соболенко.
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Это я только по памяти тебе назвал.
А как человек, который смотрел большое количество матчей Жабер, я могу тебе сказать, что в голове у таких людей: в её матчах какая-то странная борьба, где она сливает сет, бывает, сливает часть второго и идёт невероятный камбек. Либо же конкретный гейм, где она мажет куда угодно, где соперница делает всё, чтобы она выиграла, но она упорно не берёт его на своей подаче и забирает с лёгкостью все другие.
Я тебе говорю, что я ей не верю, вот и всё.
Шерше ля фам