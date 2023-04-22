У Жабер травма икроножной мышцы. Она снялась после трех геймов матча со Швентек

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Онс Жабер Ига Швентек Теннис

Онс Жабер снялась с матча против Иги Швентек в полуфинале турнира в Штутгарте.

После первого гейма туниска взяла медицинский перерыв из-за проблем с левой икроножной мышцей. На переходе при счете 0:3 она пообщалась с физио и после этого досрочно завершила борьбу.

Швентек вышла в финал в Штутгарте второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, за титул она сыграет с Ариной Соболенко.

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5 комментариев

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costa0545
Очень жаль Жабер, только после травмы и опять новая травма)))
+3
0
+3
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Никита Волк
Ответ MU<3
Конкретно не в этом случае, но я жабер не верю. Конторная она
Что в голове у таких людей?
+4
-1
+3
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Dikki Shelton
Жаль. Судя по первым геймам матч был бы очень интересным. Онс здоровья.
+1
0
+1
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MU<3
Ответ Никита Волк
Что в голове у таких людей?
Ну хорошо, что ты слышал про расследования вокруг 135 игроков АТП, недавнее расследование ITF вокруг Карацева и Басилашвили? Про дисквалификацию Кикера?
Это я только по памяти тебе назвал.
А как человек, который смотрел большое количество матчей Жабер, я могу тебе сказать, что в голове у таких людей: в её матчах какая-то странная борьба, где она сливает сет, бывает, сливает часть второго и идёт невероятный камбек. Либо же конкретный гейм, где она мажет куда угодно, где соперница делает всё, чтобы она выиграла, но она упорно не берёт его на своей подаче и забирает с лёгкостью все другие.
Я тебе говорю, что я ей не верю, вот и всё.
Шерше ля фам
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