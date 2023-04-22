Циципас вышел в финал впервые после Australian Open

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Лоренцо Музетти Теннис

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в Барселоне обыграл №20 Лоренцо Музетти.

Он обыграл итальянца 6:4, 5:7, 6:3 и второй раз в сезоне вышел в финал. В январе он добрался до этой стадии на Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу.

Циципас дошел до финала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он уступил в матче за титул Рафаэлю Надалю.

Теперь он встретится с Карлосом Алькарасом или Дэном Эвансом.

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5 комментариев

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бэкхенд федерера
У автора Кирилла Куценко уже систематические проблемы с тем, чтобы упоминать хоть как-то вообще фамилии игроков и названия турниров. Циципас вышел в какой-то финал неизвестно где, обыграл какого-то итальянца, тоже неизвестно какого. Вы бы хоть перечитывали новости перед публикацией.
+12
0
+12
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бэкхенд федерера
Ответ бэкхенд федерера
У автора Кирилла Куценко уже систематические проблемы с тем, чтобы упоминать хоть как-то вообще фамилии игроков и названия турниров. Циципас вышел в какой-то финал неизвестно где, обыграл какого-то итальянца, тоже неизвестно какого. Вы бы хоть перечитывали новости перед публикацией.
Ну спасибо, что хоть после публикации правите
+7
0
+7
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Стэн Смит
Ответ бэкхенд федерера
У автора Кирилла Куценко уже систематические проблемы с тем, чтобы упоминать хоть как-то вообще фамилии игроков и названия турниров. Циципас вышел в какой-то финал неизвестно где, обыграл какого-то итальянца, тоже неизвестно какого. Вы бы хоть перечитывали новости перед публикацией.
какого-то итальянца переиграл, я, вообще в шоке от качества публикации. гнать надо за такое.
+3
0
+3
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Юрий Шептухин
К РГ будет в форме и главным притендентом с Алькаросом.
0
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Юрий Шептухин
К РГ будет в форме и главным притендентом с Алькаросом.
+ Руне
0
0
0
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