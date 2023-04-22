Циципас вышел в финал впервые после Australian Open
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в Барселоне обыграл №20 Лоренцо Музетти.
Он обыграл итальянца 6:4, 5:7, 6:3 и второй раз в сезоне вышел в финал. В январе он добрался до этой стадии на Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу.
Циципас дошел до финала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он уступил в матче за титул Рафаэлю Надалю.
Теперь он встретится с Карлосом Алькарасом или Дэном Эвансом.
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