Циципас вышел в финал впервые после Australian Open

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в Барселоне обыграл №20 Лоренцо Музетти.

Он обыграл итальянца 6:4, 5:7, 6:3 и второй раз в сезоне вышел в финал. В январе он добрался до этой стадии на Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу.

Циципас дошел до финала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он уступил в матче за титул Рафаэлю Надалю.

Теперь он встретится с Карлосом Алькарасом или Дэном Эвансом.

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