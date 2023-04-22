Соболенко третий год подряд вышла в финал в Штутгарте

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Анастасия Потапова Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко разгромила Анастасию Потапову в полуфинале турнира в Штутгарте – 6:1, 6:2.

Белоруска вышла в финал в Штутгарте третий год подряд. В 2021-м и 2022-м она также была в финале, но проиграла Эшли Барти и Иге Швентек соответственно.

Она добралась до финала четвертый раз в сезоне. У нее есть два титула: Аделаида и Australian Open.

Теперь Соболенко поборется со Швентек или Онс Жабер.

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4 комментария

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justbored
Ответ Monto Frekasi
ну чтож, кулхузницу из устерхи козловичской с третим штутгартом подряд, а Потап был сегодня деклассирован на свой привычный уровень водокачки 250. Истанбул кап-кап 2024 уже ждет.
Ну два идентичных комментария в разных ветках это уже дурной тон.
+11
-2
+9
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В Кол
Ответ justbored
Ну два идентичных комментария в разных ветках это уже дурной тон.
Ну что вы так жестоко. Это же иксперт и болшой спортсмэн, више Федерера, а вы ему - дурной тон.
+1
0
+1
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ogent
Ответ justbored
Ну два идентичных комментария в разных ветках это уже дурной тон.
Так это показывает его "умственные способности".....
+1
0
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