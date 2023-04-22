Соболенко третий год подряд вышла в финал в Штутгарте

Арина Соболенко разгромила Анастасию Потапову в полуфинале турнира в Штутгарте – 6:1, 6:2.

Белоруска вышла в финал в Штутгарте третий год подряд. В 2021-м и 2022-м она также была в финале, но проиграла Эшли Барти и Иге Швентек соответственно.

Она добралась до финала четвертый раз в сезоне. У нее есть два титула: Аделаида и Australian Open.

Теперь Соболенко поборется со Швентек или Онс Жабер.

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