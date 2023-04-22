Арина Соболенко: «После Australian Open мне стало легче оставаться спокойной, когда все получается»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, что дала ей победа на Australian Open в эмоциональном плане.

Белоруска обыграла Паулу Бадосу и третий год подряд вышла в полуфинал в Штутгарте.

– Думаю, легче оставаться спокойной, когда все получается. И даже если уступаешь с брейком, все равно чувствуешь себя на все 100 и понимаешь, что в любой момент можешь отыграться.

Так что я бы сказала, что первые два турнира мне было легко сохранять спокойствие. Потом мне пришлось нелегко. Но мне кажется, даже если что-то не работает как надо, я все равно понимаю, что нет смысла сходить с ума. Иногда я могу слишком сильно на что-то реагировать, но в целом, как мне кажется, у меня все хорошо.

Сегодня было много моментов, когда я была готова швырнуть ракетку и сказать: «Все, с меня хватит».

Но не знаю. Я довольно хорошо справилась, и очень этому рада.

– Вы играли с Паулой, она ваша близкая подруга. Когда после таких матчей вы снова переключаетесь в режим дружбы? Вы сегодня друг другу напишете или уже на следующем турнире?

– Мы уже немного поговорили сразу после матча. А потом сейчас, во время обеда, снова поболтали и обсудили то, что хотим вместе пообедать или поужинать в Мадриде. У нас все хорошо (улыбается).

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