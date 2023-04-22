Арина Соболенко: «После Australian Open мне стало легче оставаться спокойной, когда все получается»

Арина Соболенко рассказала, что дала ей победа на Australian Open в эмоциональном плане.

Белоруска обыграла Паулу Бадосу и третий год подряд вышла в полуфинал в Штутгарте.

– Думаю, легче оставаться спокойной, когда все получается. И даже если уступаешь с брейком, все равно чувствуешь себя на все 100 и понимаешь, что в любой момент можешь отыграться.

Так что я бы сказала, что первые два турнира мне было легко сохранять спокойствие. Потом мне пришлось нелегко. Но мне кажется, даже если что-то не работает как надо, я все равно понимаю, что нет смысла сходить с ума. Иногда я могу слишком сильно на что-то реагировать, но в целом, как мне кажется, у меня все хорошо.

Сегодня было много моментов, когда я была готова швырнуть ракетку и сказать: «Все, с меня хватит».

Но не знаю. Я довольно хорошо справилась, и очень этому рада.

– Вы играли с Паулой, она ваша близкая подруга. Когда после таких матчей вы снова переключаетесь в режим дружбы? Вы сегодня друг другу напишете или уже на следующем турнире?

– Мы уже немного поговорили сразу после матча. А потом сейчас, во время обеда, снова поболтали и обсудили то, что хотим вместе пообедать или поужинать в Мадриде. У нас все хорошо (улыбается).

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