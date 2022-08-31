Соболенко о дружбе с Бадосой: «Когда я ее первый раз увидела, то подумала, что она суперзвезда и ведет себя, будто она лучше всех»

прокомментировала дружбу с .

«Я помню, как увидела ее первый раз и подумала, что она суперзвезда и ведет себя, будто она лучше всех. Она может казаться зазнайкой, которая очень себя любит.

Но на самом деле это не так. Я бы сказала, что она моя родная душа в туре. Мы с ней очень похожи характерами, одинаково реагируем на многие вещи».

Бадоса, комментируя дружбу с Соболенко, сказала примерно то же самое: «Изначально мы одинаково друг друга воспринимали, потому что не были знакомы. Но когда я узнала ее поближе, то поняла, что она очень классная, у нее доброе сердце, она очень скромная».

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