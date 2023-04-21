Циципас вышел в полуфинал впервые после Australian Open

Теги Australian Open ATP Barcelona Open BancSabadell Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас победил в Барселоне Алекса де Минаура – 6:4, 6:2.

Циципас вышел в полуфинал второй раз в сезоне. В январе он добрался до этой стадии на Australian Open, где в итоге проиграл в матче за титул Новаку Джоковичу.

Циципас добрался до полуфинала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он был в финале, но оба раза уступил Рафаэлю Надалю.

Теперь он встретится с Лоренцо Музетти, который вышел в полуфинал на отказе Янника Синнера.

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3 комментария

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Rus1an
Вот что значит извинился перед Рублевым. С чистой совестью гораздо лучше играется :)
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Liza Veselova
А объясните, зачем он пару играет? У него же с плечом проблемы
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tanith
Ответ Liza Veselova
А объясните, зачем он пару играет? У него же с плечом проблемы
на этом турнире не похоже что что-то беспокоит, назначение тейпа непонятно. Тьфу-тьфу-тьфу конечно. Практика нужна, после АО мало играл, практики мало.
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