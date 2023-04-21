Циципас вышел в полуфинал впервые после Australian Open
Стефанос Циципас победил в Барселоне Алекса де Минаура – 6:4, 6:2.
Циципас вышел в полуфинал второй раз в сезоне. В январе он добрался до этой стадии на Australian Open, где в итоге проиграл в матче за титул Новаку Джоковичу.
Циципас добрался до полуфинала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он был в финале, но оба раза уступил Рафаэлю Надалю.
Теперь он встретится с Лоренцо Музетти, который вышел в полуфинал на отказе Янника Синнера.
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