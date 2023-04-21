Циципас вышел в полуфинал впервые после Australian Open

Стефанос Циципас победил в Барселоне Алекса де Минаура – 6:4, 6:2.

вышел в полуфинал второй раз в сезоне. В январе он добрался до этой стадии на , где в итоге проиграл в матче за титул .

Циципас добрался до полуфинала третий раз за пять участий в турнире. В 2018-м и 2021-м он был в финале, но оба раза уступил Рафаэлю Надалю.

Теперь он встретится с , который вышел в полуфинал на отказе .

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