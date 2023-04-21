Мюнхен (ATP). Ван де Зандшульп играет с Гироном, Руне, О’Коннелл вышли в 1/2 финала

Теги результаты ATP BMW Open Теннис

Хольгер Руне победил Кристиана Гарина в 1/4 финала в Мюнхене.

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BMW Open

Мюнхен, Германия

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Кристофер О'Коннелл (Австралия) Флавио Коболли (Италия)
7:6|4:6|6:3
Дата проведения
21 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Кристиан Гарин (Чили)
6:2|6:4
Дата проведения
21 апреля, 16.20
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Тэйлор Фриц (США)
3:6|4:5
Дата проведения
21 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
6:7|1:1
Дата проведения
21 апреля, 18.05
Онлайн матча

13 комментариев

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Тотал Больше от Киркорова
О’Конелл возьмёт Ролан Гаррос
+5
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Никита Волк
Ответ Дима Миронов
что турнир ужасный? вчера Карацеву не дали отдохнуть, сегодня Тиму?
Ироды проклятые против Карацева с Тимом ополчились!!!! Всегда, если что, из-за погоды так было, первый матч доигрывают, второй играют с начала. В Хьюстоне вообще 4 матча за 2 дня играли
+3
0
+3
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Тотал Больше от Киркорова
Руне 2:0 1,72
Гарин ИТМ 10,5 1,64
как они кэфы выставляют чудики)))))
+2
0
+2
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ugmyanswer
Ответ Дима Миронов
что турнир ужасный? вчера Карацеву не дали отдохнуть, сегодня Тиму?
Они никому не нужны
0
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ugmyanswer
Ответ Sincere
не повезло Тиму, играть второй матч за день, да еще против Фрица. ну хорошо что хотя бы до 1/4 дошел
На грунте то Фриц машина
Ухахахах

Наоборот повезло корове, что вчерашний матч с Хюслером перенесли
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