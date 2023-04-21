Мюнхен (ATP). Ван де Зандшульп играет с Гироном, Руне, О’Коннелл вышли в 1/2 финала
Хольгер Руне победил Кристиана Гарина в 1/4 финала в Мюнхене.
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BMW Open
Мюнхен, Германия
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 21 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.20
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.05
Гарин ИТМ 10,5 1,64
как они кэфы выставляют чудики)))))
Ухахахах
Наоборот повезло корове, что вчерашний матч с Хюслером перенесли