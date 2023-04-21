Синнер снялся с четвертьфинала в Барселоне
Янник Синнер не сыграет в четвертьфинале турнира в Барселоне.
В твиттере турнира причиной указана травма, а в сетке – болезнь.
Лоренцо Музетти прошел дальше без борьбы и теперь встретится со Стефаносом Циципасом или Алексом де Минауром.
Неделю назад Синнер победил Музетти в четвертьфинале в Монте-Карло – 6:2, 6:2.
Полуфинал в Барселоне – первый для Музетти с октября прошлого года.
https://www.tennisteen.it/entry-list/atp/23967-atp-entry-list-24-aprile-7-maggio-2023.html