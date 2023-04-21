Синнер снялся с четвертьфинала в Барселоне

Янник Синнер не сыграет в четвертьфинале турнира в Барселоне.

В твиттере турнира причиной указана травма, а в сетке – болезнь.

прошел дальше без борьбы и теперь встретится со Стефаносом Циципасом или Алексом де Минауром.

Неделю назад победил Музетти в четвертьфинале в Монте-Карло – 6:2, 6:2.

Полуфинал в Барселоне – первый для Музетти с октября прошлого года.

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