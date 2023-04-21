Синнер снялся с четвертьфинала в Барселоне

Теги травмы ATP Barcelona Open BancSabadell Янник Синнер Лоренцо Музетти Теннис

Янник Синнер не сыграет в четвертьфинале турнира в Барселоне.

В твиттере турнира причиной указана травма, а в сетке – болезнь.

Лоренцо Музетти прошел дальше без борьбы и теперь встретится со Стефаносом Циципасом или Алексом де Минауром.

Неделю назад Синнер победил Музетти в четвертьфинале в Монте-Карло – 6:2, 6:2.

Полуфинал в Барселоне – первый для Музетти с октября прошлого года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YIV
Да, непонятно, зачем приехал в Барселону. Совсем без перерыва только Рублев может играть :)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнат
Ну молодец, неплохо отпахал ИУ, Майами, МК. пора отдохнуть, уже после полуфинала в Майами с Алькарасом полуживой какой-то.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ YIV
Да, непонятно, зачем приехал в Барселону. Совсем без перерыва только Рублев может играть :)
И Медведев.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Railway/
Безумно жаль, он уже давно заслужил титул
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YIV
Ответ goodloser
И Медведев.
Ну Мед как раз Барселону пропустил.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Музу подфартило конечно...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
зачем надо было вообще участвоват? ещё и пары играет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Все стали играть на грунте без отдыху и подготовки. ... Думаю главный таргет для Синнера РГ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Дима Миронов
Почему он каждый турнир заявляется на пару? И так все подряд играет,ещё пару себе добавляет?
Аделаиду,Индиан-Уэллс,Монте-Карло и Барселону сыграл в этом году в паре.За 4 турнира выиграл только 3 матча.Заявляться-то заявляется,но долго в матчах парного разряда не задерживается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Алексей Латышов
Для Янника игра в паре на этом турнире уже завершилась на стадии первого круга.
Почему он каждый турнир заявляется на пару? И так все подряд играет,ещё пару себе добавляет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YIV
Ответ Алексей Латышов
Таки-был промежуток в 10 дней между Майами и Монте-Карло.На неделе после Майами были Хьюстон,Эшторил и Марракеш.
Это сложный промежуток. переход на другое покрытие + перелет в другую часть света. А он все-таки на всех турнирах до решающих стадий доходил. Но в любом случае между полуфиналом МК, где ему уже тяжело было, и Барселоной перерыва почти не было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nobody_man
Ответ Магнат
Ну молодец, неплохо отпахал ИУ, Майами, МК. пора отдохнуть, уже после полуфинала в Майами с Алькарасом полуживой какой-то.
И в Европе (Монпелье, Роттердам) он тоже неплохо играл в этом году. Все таки, он каждый турнир после АО доходил минимум до полуфинала!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Дима Миронов
Ого спасибо, получается Рууд топ 3 сеяный будет
Чем смог.Четвёртый сеяный Рууд,получается,будет.Или нет?
https://www.tennisteen.it/entry-list/atp/23967-atp-entry-list-24-aprile-7-maggio-2023.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Дима Миронов
Вопрос не по теме,а когда жеребьевка Мадриде?
Послезавтра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ YIV
Это сложный промежуток. переход на другое покрытие + перелет в другую часть света. А он все-таки на всех турнирах до решающих стадий доходил. Но в любом случае между полуфиналом МК, где ему уже тяжело было, и Барселоной перерыва почти не было.
Это-да.Хорошо,что Янник между Майами и Монте-Карло никуда не заявился,а то могла бы произойти ситуация, схожая с Тиафо,,который не смог сыграть в Монте-Карло после Хьюстона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ YIV
Ну Мед как раз Барселону пропустил.
Медведев играл семь недель подряд, а между турнирами ещё смотался в Мехико сыграть выставку с Рублёым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Дима Миронов
зачем надо было вообще участвоват? ещё и пары играет
Для Янника игра в паре на этом турнире уже завершилась на стадии первого круга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ YIV
Да, непонятно, зачем приехал в Барселону. Совсем без перерыва только Рублев может играть :)
Таки-был промежуток в 10 дней между Майами и Монте-Карло.На неделе после Майами были Хьюстон,Эшторил и Марракеш.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Харченко
А я ставил его тотал что со ставкой будет возврат ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Алексей Латышов
Аделаиду,Индиан-Уэллс,Монте-Карло и Барселону сыграл в этом году в паре.За 4 турнира выиграл только 3 матча.Заявляться-то заявляется,но долго в матчах парного разряда не задерживается.
Вопрос не по теме,а когда жеребьевка Мадриде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Музон вздохнул спокойно, в М-К было 2-6, 2-6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Алексей Латышов
Послезавтра.
Ого спасибо, получается Рууд топ 3 сеяный будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liza Veselova
Хрустальный мальчик
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий