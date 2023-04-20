Потапова о том, не боялась ли камбэка Гауфф: «Никогда ничего не боюсь. Иду вперед, пока не получу желаемое»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала победу над Коко Гауфф во втором круге в Штутгарте.

Ее спросили, не боялась ли она, что Гауфф развернет матч (6:2, 6:3).

«Я никогда ничего не боюсь. У меня такая черта. Я всегда иду вперед, пока не получу желаемое.

Матч получился сложным – и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт – особенно в зале. Это комбинация мечты.

Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает».

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16 комментариев

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Morozov 23
Ответ Luis Bovleck
утешительный каммент от Пегулы после проигрыша в Майами ей реально в голову ударил)) это поэтому к 22 годам одна лишь турецкая водокачка 250 и спонсору своему деньги до сих пор не вернула, по его же словам? болтушка целеустремленная. тебя надо было в Казахстан сплавлять Шамилю, а не Рыбакину, которая по полному праву является топ-игроком.
Судя по желчному комменту она денег и тебе должна?
+14
-2
+12
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AminO2
Ответ Luis Bovleck
если только на турецких водокачках 250, то да, первая ))) давай, жги еще, петросяныч )))
Марта, перелогинься
+13
-2
+11
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Хаскерс
Ответ Morozov 23
Судя по желчному комменту она денег и тебе должна?
Ставочник. У них процессор полностью отказывает иногда.
+8
-1
+7
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TennisForever
Ответ Великий Алонсо
По Настиной физиономии видно, что там 3 класса образования, такие обычно не думают и не боятся
А что у неё не так с лицом ?
Вроде нормально всё.
+6
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AminO2
Это будущая первая ракетка мира.
+9
-7
+2
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sashati
Грунт для медленных, комбинационных и выносливых игроков как-бы. Агрессия хороша на харде и траве, где игра в два удара - подача и завершающий)
+1
0
+1
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chemical brother
Ответ Великий Алонсо
По Настиной физиономии видно, что там 3 класса образования, такие обычно не думают и не боятся
Удобно взять ник великого спортсмена и поставить его на аватарку - при этом сам ничего собой не представляя по жизни - и писать гадости о других.
К успеху идёшь, чо уж.
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