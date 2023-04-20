Потапова о том, не боялась ли камбэка Гауфф: «Никогда ничего не боюсь. Иду вперед, пока не получу желаемое»

Анастасия Потапова прокомментировала победу над Коко Гауфф во втором круге в Штутгарте.

Ее спросили, не боялась ли она, что Гауфф развернет матч (6:2, 6:3).

«Я никогда ничего не боюсь. У меня такая черта. Я всегда иду вперед, пока не получу желаемое.

Матч получился сложным – и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт – особенно в зале. Это комбинация мечты.

Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает».

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