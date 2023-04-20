Гауфф перед матчем с Потаповой: «Она с каждой неделей играет все лучше»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала матч против Анастасии Потаповой в Штутгарте.

Американка ведет 2:1 в личных встречах, но в Майами потерпела поражение в трех сетах, не подав на матч.

«Это был упорный матч, у меня были шансы. И сейчас я не жду легкой игры. Она с каждой неделей играет все лучше.

Мне нужно сохранить агрессивный настрой – особенно против нее, способной на мощные удары».

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1 комментарий

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Dikki Shelton
Будет трудно. Удачи.
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