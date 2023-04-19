Новак Джокович: «С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов»

Новак Джокович рассказал, что мог бы привести Ника Кириоса к победам на «Больших шлемах».

«С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов», но это было бы недешево».

Отметим, что Кириос с 2014 года играет без личного тренера.

Джокович обыграл Кириоса в финале «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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