Новак Джокович: «С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Теннис

Новак Джокович рассказал, что мог бы привести Ника Кириоса к победам на «Больших шлемах».

«С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов», но это было бы недешево».

Отметим, что Кириос с 2014 года играет без личного тренера.

Джокович обыграл Кириоса в финале «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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14 комментариев

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Potors
Один бы выиграл точно, если бы тренер с финала бы сам снялся =)
+23
-1
+22
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Россия будет свободной
Ответ Габриэла
Новак, зачем с кем-то или кому-то отдавать 5 шлемов? Давай сам их выигрывай... с неадекватными, пусть и талантливыми, не связывайся... Кирьосу плевать на авторитеты... их нет для него... потому как для себя он самый великий...
народ перестал различать юмор.
ибо не до шуток нам
+18
-1
+17
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Wesker
Ответ Михаил1970
А слабо 25 было сказать?
Забавно как с дивана берут на слабо успешных людей:)
+13
-1
+12
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Теннисный абсолют
Молодец Новак
+5
-1
+4
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Skip
Кириос Джокоаичу - давай, но если не выиграю пять шлемов , деньги обратно на бочку ) чтобы у меня был стимул их не выигрывать )
+3
0
+3
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Angry_bear
Сдаётся мне, что Новак чутка потроллил Ника...)))) Хотя, конечно, с ТАКИМ тренером, наверное и лузер бы на раз поднялся...) Впрочем, не всегда великий спортсмен становится столь же великим тренером.
+5
-2
+3
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Генадий Адамов
Кириосу хоть один Мастерс выиграть, сейчас столько талантов подрастает, что Шлемы он выиграет только в радужных снах Новака, самому Джоковичу не легко будет взять ещё, но Надо, РГ многое прояснит
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-2
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ChefJhonnyMorgan
Да уже поздно с ним что-то делать, на самом деле яркий пример того, как можно просрать талант. По потенциалу он как минимум не хуже Алькараса был, а в итоге слишком рано корону надел и даже мастерс пока не взял
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Maratik1982
ну да выиграл бы если бы на ### не послал с психу в первый же день)
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Ярик01
Ответ Россия будет свободной
народ перестал различать юмор. ибо не до шуток нам
А что у нас случилось, все хорошо, детям не надо среди ночи просыпаться и бежать в бомбоубежище. Подумаешь, чипсину из пакета затронула мобилизация
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