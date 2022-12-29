Кириос объявил, что будет играть в паре с Джоковичем в новом сезоне
Ник Кириос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с Новаком Джоковичем.
«Новая пара в новом году... Загрузка... 🤭👀
Новак, ты готов??!!» – написал Кириос в инстаграме.
Джокович ответил: «💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪».
Фото: инстаграм Кириоса.
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Он один из немногих, кто может обыграть Джоковича на Шлеме, но для этого ему нужно выходить на матч злым и сосредоточенным.
Новак это понимает и имитирует дружбу, чтобы в личном матче Ник думал, что играет против братана, и соответственно играл хуже.