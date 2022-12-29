Кириос объявил, что будет играть в паре с Джоковичем в новом сезоне

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Ник Кириос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с Новаком Джоковичем

«Новая пара в новом году... Загрузка... 🤭👀

Новак, ты готов??!!» – написал Кириос в инстаграме.

Джокович ответил: «💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪».

Фото: инстаграм Кириоса.

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3 комментария

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TennisGeek
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Дурачок Кириос.
Он один из немногих, кто может обыграть Джоковича на Шлеме, но для этого ему нужно выходить на матч злым и сосредоточенным.
Новак это понимает и имитирует дружбу, чтобы в личном матче Ник думал, что играет против братана, и соответственно играл хуже.
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mamapapaya
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Ответ VaD
Два 🐓
Ты же один вроде
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VaD
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Два 🐓
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