Кириос объявил, что будет играть в паре с Джоковичем в новом сезоне

Ник Кириос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с Новаком Джоковичем.

«Новая пара в новом году... Загрузка... 🤭👀

Новак, ты готов??!!» – написал Кириос в инстаграме.

Джокович ответил: «💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪».

Фото: инстаграм Кириоса.

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