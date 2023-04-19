Швентек о возобновлении турниров в Китае: «Я там никогда не была. Надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала возвращение WTA в Китай.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Шуай Пэн. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.

Теперь WTA собирается поменять стратегию и возобновить турниры в Китае.

– Во-первых, как вы относитесь к этому решению? Во-вторых, вы как-то участвовали? К вам обращался [глава WTA] Стив Саймон или...

– Нет-нет. Я ни с кем об этом не говорила. Прежде всего я просто верю, что WTA принимает правильное решение. Я надеюсь, что мы как игроки будем в безопасности, независимо от того, из какой мы страны.

Но у меня нет даже, не знаю, эмоционального влияния, потому что я никогда не была в Китае. Мне сложно что-то сказать, я лишь надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор.

– Но вы точно сыграете в Китае, когда...

– Если честно, наши планы... Думаю, да. Мы с командой это не обсуждали, но там пройдут самые крупные турниры конца сезона.

Да, календарь построен таким образом, так что мы должны ему следовать. Но мы обсуждали только период до «Уимблдона» и не заглядываем так далеко.

WTA вернется в Китай в 2023-м: «Мы убеждены, что наши требования по делу Шуай Пэн не будут выполнены»

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5 комментариев

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Sawka-promakawka
Раз уж отказалась от китайского спонсора, надо продолжать гнуть свою линию и отказаться от поездок в Китай!
+28
-2
+26
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Владимир Дащенко
Я думаю, что тебя там и не очень ждут!! Меньше надо рот открывать!
+18
-2
+16
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Дарья Ефимова
Ответ Sawka-promakawka
Раз уж отказалась от китайского спонсора, надо продолжать гнуть свою линию и отказаться от поездок в Китай!
Методичку по этому вопросу ещё не прислали.
+16
-1
+15
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justbored
Долго ж они продержались. "Стратегически правильный выбор" важнее любых принципов, конечно. Представляю презрение китайцев.
+8
0
+8
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