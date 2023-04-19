Швентек о возобновлении турниров в Китае: «Я там никогда не была. Надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор»
Ига Швентек прокомментировала возвращение WTA в Китай.
В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Шуай Пэн. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.
Теперь WTA собирается поменять стратегию и возобновить турниры в Китае.
– Во-первых, как вы относитесь к этому решению? Во-вторых, вы как-то участвовали? К вам обращался [глава WTA] Стив Саймон или...
– Нет-нет. Я ни с кем об этом не говорила. Прежде всего я просто верю, что WTA принимает правильное решение. Я надеюсь, что мы как игроки будем в безопасности, независимо от того, из какой мы страны.
Но у меня нет даже, не знаю, эмоционального влияния, потому что я никогда не была в Китае. Мне сложно что-то сказать, я лишь надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор.
– Но вы точно сыграете в Китае, когда...
– Если честно, наши планы... Думаю, да. Мы с командой это не обсуждали, но там пройдут самые крупные турниры конца сезона.
Да, календарь построен таким образом, так что мы должны ему следовать. Но мы обсуждали только период до «Уимблдона» и не заглядываем так далеко.
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