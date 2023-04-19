Швентек о возобновлении турниров в Китае: «Я там никогда не была. Надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор»

Ига Швентек прокомментировала возвращение WTA в Китай.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Шуай Пэн. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.

Теперь WTA собирается поменять стратегию и возобновить турниры в Китае.

– Во-первых, как вы относитесь к этому решению? Во-вторых, вы как-то участвовали? К вам обращался [глава ] Стив Саймон или...

– Нет-нет. Я ни с кем об этом не говорила. Прежде всего я просто верю, что WTA принимает правильное решение. Я надеюсь, что мы как игроки будем в безопасности, независимо от того, из какой мы страны.

Но у меня нет даже, не знаю, эмоционального влияния, потому что я никогда не была в Китае. Мне сложно что-то сказать, я лишь надеюсь, что WTA делает стратегически правильный выбор.

– Но вы точно сыграете в Китае, когда...

– Если честно, наши планы... Думаю, да. Мы с командой это не обсуждали, но там пройдут самые крупные турниры конца сезона.

Да, календарь построен таким образом, так что мы должны ему следовать. Но мы обсуждали только период до « » и не заглядываем так далеко.

WTA вернется в Китай в 2023-м: «Мы убеждены, что наши требования по делу Шуай Пэн не будут выполнены»

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