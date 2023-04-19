Сегодня день рождения Марии Шараповой

Теги Мария Шарапова WTA Теннис

19 апреля исполняется 36 лет Марии Шараповой.

Шарапова – пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.

Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.

Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.

Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.

В прошлом июле она родила сына Теодора.

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31 комментарий

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Hardy
поздравляем легенду😍
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From Moscow City
36 лет - 36 титулов:)
С Днем Рождения 🥳
+20
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Доминик
Ответ Iuasamotu
Главное достижение Маши, что она родила ребёнка, хоть от кого-нибудь
Тебе даже от кого-нибудь не грозит.
+21
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Buhmichael
С днем рождения, Маша!❤
+17
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mrs Bennet
Нашу Машу, нашу гордость, нашу прославленную теннисистку с Днем рождения!!!!!
Какое счастье вспоминать увиденный вживую матч на РГ с ее участием в 2014!
+19
-4
+15
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Ан Кот
от души поздравляю и всех дальнейших благ желаю!
💐💐💐
+15
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TennisForever
Машенька,поздравления,и пожелания всего самого доброго в жизни,счастья,здоровья,любви ,всех благ!
Ты наша гордость !😘❤️🎂🥂
+7
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+7
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murzzzzzilka
Ответ Iuasamotu
Ну, в отличии от тебя, я и не мечтаю ни от кого рожать)
Тебе не стоит, чесслово😂
+4
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Марина Иванова
Мария, с днем рождения! Ты - лучшее, что было в нашем женском теннисе!
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murzzzzzilka
Ответ Iuasamotu
Главное достижение Маши, что она родила ребёнка, хоть от кого-нибудь
А твое, Люся?
Написать комментарий, чтоб его не заминусовали от души?:) но ты даже на такое не способна:))
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leon74
С днём рождения Машу,блистательную теннисисту и хорошую маму.
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nata62
Моя любовь, на все времена! Здоровья и любви тебе на многие годы!
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шампион
Легенда
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Кавабунга Шреддоголовый
С днем рождения, чемпионка!!!
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Кагов
Почему новость без фото!?
Наша Маша красотка!
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Игорь Лукьянов
С твоим Днем, Легенда! ❤️
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Назар Игорь
Уважение Марии за то что проживая в США и будучи помолвленной с гражданином Англии она является гражданкой России.
+3
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TennisForever
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Вульф Броун
Ответ nata62
Моя любовь, на все времена! Здоровья и любви тебе на многие годы!
Присоединяюсь к пожеланиям. Ещё много полезного Маша может сделать для тенниса.
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