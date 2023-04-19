Сегодня день рождения Марии Шараповой
19 апреля исполняется 36 лет Марии Шараповой.
Шарапова – пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.
Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В прошлом июле она родила сына Теодора.
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Для нас Шарапова – лучшая спортсменка в истории России. Она несла нашу культуру в мир, а сейчас читает сыну стихи Маяковского
С Днем Рождения 🥳
Какое счастье вспоминать увиденный вживую матч на РГ с ее участием в 2014!
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Ты наша гордость !😘❤️🎂🥂
Написать комментарий, чтоб его не заминусовали от души?:) но ты даже на такое не способна:))
Наша Маша красотка!