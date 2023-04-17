Джокович на русском поздравил Рублева с победой в Монте-Карло: «Молодец»

Новак Джокович поздравил Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» написал в сторис на русском языке: «Молодец 👏».

написал: «Поздравляю 🤜🤛. Ты это заслужил, Андрей! 🏆».

тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! заслужил как никто».

твитнул: «Он это заслужил. Он хороший парень», но не упомянул Рублева.

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