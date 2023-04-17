Джокович на русском поздравил Рублева с победой в Монте-Карло: «Молодец»
Новак Джокович поздравил Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» написал в сторис на русском языке: «Молодец 👏».
Карлос Алькарас написал: «Поздравляю 🤜🤛. Ты это заслужил, Андрей! 🏆».
Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».
Стефанос Циципас твитнул: «Он это заслужил. Он хороший парень», но не упомянул Рублева.
Рублев выстрадал первый «Мастерс»! На характере дал Руне самоуничтожиться в финале
Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых
где милый ботинок ступал,
"Хорошая девочка Лида",-
в отчаяньи он написал.
Своих друзей не сдает
Джокович выинрал 22 Шлема, 38 Мастерс, 6 итоговых.
7 сезонов закончил номером 1, по неделям я уже сбился по счётусколько у него, но дело идёт постепенно к 400 в ранге номера 1 и он лучший среди всех в истории среди обоих полов.
И где Осака? Сравнили амброзиюи юппи
Может мужики в туре просто умнее (и наши, и не наши)? Извиняюсь перед всеми женщинами за своё неполиткорректное высказывание и обобщение, речт только про тур и большинство
А Надаль с Федерером поздравили???