Джокович на русском поздравил Рублева с победой в Монте-Карло: «Молодец»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Андрей Рублев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович поздравил Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» написал в сторис на русском языке: «Молодец 👏».

Карлос Алькарас написал: «Поздравляю 🤜🤛. Ты это заслужил, Андрей! 🏆».

Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Стефанос Циципас твитнул: «Он это заслужил. Он хороший парень», но не упомянул Рублева.

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27 комментариев

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arseny572
Поздравляю Андрюху! Самый позитивный в туре, дольше всех ждал.
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Dym86
Молодец 👏
+27
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igor nn
Тэйлор Фриц-хорожий мужик.Желаю ему выиграть Большой Шлем.
+19
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+16
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Саня Ларёк
Ответ N.S.A.8.5
А Медведев и Хачанов написали?
Медведев и Хачанов наверно лично по телефону поздравляют, кореша же
+15
-1
+14
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Tarkovski
Что у Андрея не отнять так это дружелюбия и доброты - в туре у него со всеми хорошие отношения
+11
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+11
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sashati
ВсЕ молодцы!
+9
-1
+8
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N.S.A.8.5
У женщин соперницы наших напрягают, у мужчин соперники наших уважают.
+10
-2
+8
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Ярик01
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
"Хорошая девочка Лида",-
в отчаяньи он написал.
+8
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+8
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Россия будет свободной
Зверев - норм парень.
Своих друзей не сдает
+6
0
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Великий Алонсо
Брат Новак
+11
-6
+5
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Mr@k
Цыпа просто не понял кто победил..))
+7
-2
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dedpihto59
Может в Бане пересекутся в финале 🤷‍♀️‼️
+4
0
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Андрей Судалин
Правильно говорят. В плане заслуженности, думаю, на уровне таких людей, как Феррер и Дель Потро, которые ещё дольше шли к этому.
+5
-1
+4
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Welshman09
Ответ N.S.A.8.5
А Медведев и Хачанов написали?
У них просто номер мобильного Андрея наверняка есть... Уверен, что они одними из первых позвонили ему напрямую и поздравили!
+3
0
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Боримир
Ответ dimon 2.0
чем хуже дела у джока тем более он становится не по делу сентиментальным. к чему эти прогибы ? новак, ты идешь крупным шагом по стопам осаки. займись тренировками и хватит пиариться в паблике.
Смешно. Новаку 36 лет через несколько месяцев и выиграл всё что можно по много раз.

Джокович выинрал 22 Шлема, 38 Мастерс, 6 итоговых.
7 сезонов закончил номером 1, по неделям я уже сбился по счётусколько у него, но дело идёт постепенно к 400 в ранге номера 1 и он лучший среди всех в истории среди обоих полов.

И где Осака? Сравнили амброзиюи юппи
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Магомед Саид Амирханов
👊
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Боримир
Ответ N.S.A.8.5
У женщин соперницы наших напрягают, у мужчин соперники наших уважают.
Ну так они знают что наши теннисисты против войны, просто молчат. Хотя Андрей как раз дал понять свою позицию.
Может мужики в туре просто умнее (и наши, и не наши)? Извиняюсь перед всеми женщинами за своё неполиткорректное высказывание и обобщение, речт только про тур и большинство
+3
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Korendos
Так, кто тут у нас? Андрей Рублев? Молодец, поздравляю тебя.
А Надаль с Федерером поздравили???
+3
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N.S.A.8.5
А Медведев и Хачанов написали?
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Hardy
здорово 👍
+5
-4
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justbored
Aww.
+1
-1
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Боримир
Ответ dedpihto59
Может в Бане пересекутся в финале 🤷‍♀️‼️
Андрею бы отдохнуть после такого. Сходитьв баньку в Бане
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Боримир
Ответ Андрей Судалин
Правильно говорят. В плане заслуженности, думаю, на уровне таких людей, как Феррер и Дель Потро, которые ещё дольше шли к этому.
Ну Дель Потро имеет ТБШ, выигранный у БИГ-3 в прайме, до Хуана далековато ИМХО, а вот с Феррером можетв итоге наодном уровне статься
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Андрей Судалин
Ответ Боримир
Ну Дель Потро имеет ТБШ, выигранный у БИГ-3 в прайме, до Хуана далековато ИМХО, а вот с Феррером можетв итоге наодном уровне статься
Для своего времени он, думаю, всё-таки наравне с ними. Уже долгие годы в топ-10, почти полтора десятка титулов, победы над всеми бигами успел одержать. Да и со шлемом ещё не всё потеряно, гораздо больше шансов будет чем у Феррера было.
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