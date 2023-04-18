Баня-Лука (ATP). Варильяс играет с Гастоном (матч прерван из-за дождя), Монфис встретится с Лехечкой, Гаске, Лайович вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Вавринка выбыли

Теги результаты ATP Srpska Open Теннис

Роман Сафиуллин уступил Ласло Дьере в первом круге в Баня-Луке.

Накануне Стэн Вавринка проиграл Люке Ван Ашу.

Сетка здесь.

Srpska Open

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

 

Ласло Дьере (Сербия) Роман Сафиуллин (Россия)
6:4|6:2
Дата проведения
18 апреля, 14.00
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
7:6|7:6
Дата проведения
17 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Люка Ван Аш (Франция) Стэн Вавринка (Швейцария)
1:6|7:6|6:4
Дата проведения
17 апреля, 14.40
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Филип Краинович (Сербия)
6:2|4:6|6:4
Дата проведения
18 апреля, 15.45
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Таро Даниэль (Япония)
3:6|7:5|6:1
Дата проведения
17 апреля, 16.15
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Хамад Медьедович (Сербия)
7:6|0:0
Дата проведения
18 апреля, 16.45
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Роман Сафиуллин (Россия)
6:4|6:2
Дата проведения
18 апреля, 14.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
18 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Юго Гастон (Франция)
3:4
Дата проведения
18 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

41 комментарий

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Vano from Tbilisi
В отсутствии Медведева притоплю за Медведовича
+14
0
+14
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Tarkovski
Не тянет Стэн уже физически. Во втором сете на бп не дожал, в третьем брейк потерял
+6
0
+6
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vovian
Рублев и Сафиуллин снялись с парного турнира, хотя были заявлены в основе.
+6
0
+6
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Алексей Латышов
Ответ Ан Кот
а что ВанАша ответил в интервью после матча на вопрос о следующем матче с Новаком?
«Мне всего 18 лет, и играть против Новака Джоковича — это что-то невероятное. Толпа не будет за меня, но я постараюсь победить».
+4
0
+4
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Андрей Судалин
Ответ Tarkovski
Не тянет Стэн уже физически. Во втором сете на бп не дожал, в третьем брейк потерял
Типичный его матч не на шлемах. После абсолютного выноса в 1-м сете происходит вот ЭТО.
+4
0
+4
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trumpet
Стасик устроил Люке баню в Баня-Луке!
+3
0
+3
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Тотал Больше от Киркорова
ООООООО Лёша вот это розыгрыш вытащил
от нетбола возвращаясь назад и в сторону сыграв резаным
КЛАСС
+3
0
+3
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Тотал Больше от Киркорова
СПРСКА Оупен
уахахах
+3
-1
+2
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YIV
Ответ Ан Кот
спасибо, зря он зрителей толпой называет это явно не от большого ума
А в оригинале как? Если "crowd", то это стандартный термин для зрителей в данном контексте.
"The crowd has been amazing tonight" и так далее
+2
0
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Hardy
Стэн🥲
+2
0
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OnlyDendy
Сафиуллин уступает своё место Котову и Шевченко
+3
-1
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Доминик
Какое все-таки убожество этот Сафиуллин. Правильно Рубль снялся с пары. Тащить на себе эту днину - только время терять.
+4
-2
+2
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Тотал Больше от Киркорова
Лёша хорошо поливает и розыгрыши держит
матч классный,не Руне-Синнер но для ATP 250+утро - отличный выбор
+2
0
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Никита Волк
Ответ Tarkovski
Не тянет Стэн уже физически. Во втором сете на бп не дожал, в третьем брейк потерял
Да я не думаю, что он устал за 30 минут. Первый сет он играл просто идеально, а во втором изначально и с подачей были огромные проблемы, и в корт перестал попадать, все в аут/сетку, бекхенд перестал работать, не знаю что там с ним случилось.
+3
-1
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sedric
Не будет Вавринки и Джоковича. Молодняк оказался против.
+3
-1
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Ан Кот
а что ВанАша ответил в интервью после матча на вопрос о следующем матче с Новаком?
+2
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maSha
Сетки турнира по ссылке нет. Редакция, ау.
+1
0
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Тотал Больше от Киркорова
Нова Банка и Джокович Фоундэйшон спонсоры этого Шмального Турнира
+1
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Алексей Латышов
Ответ Ан Кот
спасибо, зря он зрителей толпой называет это явно не от большого ума
Чем смог.)Спишем его высказывание на его же возраст.)
+1
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Тотал Больше от Киркорова
ууу Лёша на 2-3 *40-40 такую ошибку сделал...
и следующим же мячом Гриикспуур по-красоте оформил
+1
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Ан Кот
Ответ YIV
А в оригинале как? Если "crowd", то это стандартный термин для зрителей в данном контексте. "The crowd has been amazing tonight" и так далее
я вообще не разобрал что он там сказал, поэтому и обратился к коллегам за помощью)
+1
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Тотал Больше от Киркорова
похоже отыграв сетбол-Гриикспуур перехватил инициативу
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Тотал Больше от Киркорова
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Алексей Латышов
Ответ YIV
А в оригинале как? Если "crowd", то это стандартный термин для зрителей в данном контексте. "The crowd has been amazing tonight" и так далее
В оригинале "crowd".
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Тотал Больше от Киркорова
блллл Гриикспуур сам себя подставляет
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