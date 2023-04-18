Баня-Лука (ATP). Варильяс играет с Гастоном (матч прерван из-за дождя), Монфис встретится с Лехечкой, Гаске, Лайович вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Вавринка выбыли
Роман Сафиуллин уступил Ласло Дьере в первом круге в Баня-Луке.
Накануне Стэн Вавринка проиграл Люке Ван Ашу.
Сетка здесь.
Srpska Open
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 18 апреля, 14.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.45
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.15
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.45
- Дата проведения
- 18 апреля, 14.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.30
от нетбола возвращаясь назад и в сторону сыграв резаным
КЛАСС
уахахах
"The crowd has been amazing tonight" и так далее
матч классный,не Руне-Синнер но для ATP 250+утро - отличный выбор
и следующим же мячом Гриикспуур по-красоте оформил